Говорили про Авдіївку та Куп'янськ: Зеленський розкрив деталі важливої Ставки

Вололодимир Зеленський зазначив, що триває активна робота над укладанням нових військових контрактів із країнами-партнерами та розширення власного виробництва.

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Зеленський розкрив деталі засідання Ставки/ Колаж Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, скріншот із відео

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого розглядали поточну ситуацію на фронті. Про це Володимир Зеленський написав у своєму Телеграмі.

"Авдіївка, Куп’янськ, південь – усі найважливіші напрямки наших дій. Детальні доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Москальова, Гнатова й інших", - повідомив Володимир Зеленський.

Крім того, за словами президента України, ще одним аспектом, на який звертається увага, є снаряди.

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"Ми шукаємо нові контракти, співпрацюємо з партнерами щодо регулярності міжнародних торгівельних операцій, постійно розширюємо наше власне виробництво. Також ми активно працюємо над розвитком дронів, збільшенням їхнього виробництва та покращенням їхньої дальності дії", - зазначив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський також прослухав доповідь про захист прифронтових та прикордонних територій, зокрема від можливих повітряних атак з боку Росії.

"Доручив підготувати детальні плани подальшого прикриття міст, громад і критичних обʼєктів з повітря", - резюмував Володимир Зеленський.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія висловив свою думку щодо втрат Збройних сил України у конфлікті з російськими окупантами, запропонувавши президенту Володимиру Зеленському розсекретити ці дані.

У той же час, бійці Збройних сил України здійснили просування на Запорізькому напрямку. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив у своєму каналі в Telegram про успішні дії українських захисників, які зуміли просунутися вперед у районі населеного пункту Вербове Запорізької області.

Російські окупанти продовжують спроби штурмувати Авдіївку в Донецькій області, інтенсифікуючи артобстріли. Проте Збройні сили України утримують свої позиції, повідомив майор ЗСУ Сергій Цехоцький.

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