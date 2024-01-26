Говорили про Авдіївку та Куп'янськ: Зеленський розкрив деталі важливої Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого розглядали поточну ситуацію на фронті. Про це Володимир Зеленський написав у своєму Телеграмі.
"Авдіївка, Куп’янськ, південь – усі найважливіші напрямки наших дій. Детальні доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Москальова, Гнатова й інших", - повідомив Володимир Зеленський.
Крім того, за словами президента України, ще одним аспектом, на який звертається увага, є снаряди.
"Ми шукаємо нові контракти, співпрацюємо з партнерами щодо регулярності міжнародних торгівельних операцій, постійно розширюємо наше власне виробництво. Також ми активно працюємо над розвитком дронів, збільшенням їхнього виробництва та покращенням їхньої дальності дії", - зазначив Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський також прослухав доповідь про захист прифронтових та прикордонних територій, зокрема від можливих повітряних атак з боку Росії.
"Доручив підготувати детальні плани подальшого прикриття міст, громад і критичних обʼєктів з повітря", - резюмував Володимир Зеленський.
Війна Росії проти України - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія висловив свою думку щодо втрат Збройних сил України у конфлікті з російськими окупантами, запропонувавши президенту Володимиру Зеленському розсекретити ці дані.
У той же час, бійці Збройних сил України здійснили просування на Запорізькому напрямку. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив у своєму каналі в Telegram про успішні дії українських захисників, які зуміли просунутися вперед у районі населеного пункту Вербове Запорізької області.
Російські окупанти продовжують спроби штурмувати Авдіївку в Донецькій області, інтенсифікуючи артобстріли. Проте Збройні сили України утримують свої позиції, повідомив майор ЗСУ Сергій Цехоцький.
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