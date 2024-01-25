Росіяни знайшли новий спосіб обійти ЗСУ в Авдіївці: бійці не вражені

Російські загарбники як завжди використали чужий досвід, а не вигадали щось нове.

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РФ вдалися до чергового обману / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Російські окупанти риють тунелі, які, за задумом їхніх інженерів, мають привести війська непомітно до Авдіївки. Однак у ЗСУ зазначають, що бачили усі підготовчі роботи та були готові до чергового підлого кроку ворога.

В ефірі проекту Радіо Свобода "Донбас. Реалії" офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Гандзюка Сергій Цехоцький розповів про такі лази.

"Про те, що вони копають ці лази, було відомо ще давно. Ми про це знали, готувалися до цього, бачили їхню підготовку до цього", - сказав він. відео дня

За його словами, це вириті військами РФ лази, а не вже існуюча труба.

"Принцип їхнього задуму був такий: війна у В'єтнамі, хто пам'ятає історію, вони використовували такі підземні тунелі для того, щоб раптово виринати з них, завдавати ударів і знову туди забігати і тунелями йти. Ось це такий самий принцип. Нічого нового вони вигадати не можуть", - пояснив військовий.

Раніше російські канали опублікували відео, на якому російські військові знаходяться у великій каналізаційній трубі - саме через неї солдати РФ могли пройти 2 кілометри в тил позицій ЗСУ в районі колишнього ресторану "Царське полювання".

РФ кидає усі сили на Авдіївку

Російські окупанти продовжують тиснути на Авдіївку й околиці. Напередодні західні аналітики вже фіксували просування загарбників вулицями міста.

Проте проблема в іншому. За словами військового-"легіонера" Максима Морозова, акцентувати варто не так на боях, як на спробах РФ перебити "дорогу життя" ЗСУ. Для цього ЗС Росії масово скидають КАБи.

Те, що ворог намагається перерізати останню дорогу на Авдіївку, підтверджував і начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За словами Героя України, сержанта 110-ї окремої механізованої бригади Ігоря Тимощука, росіяни оточили Авдіївку з трьох сторін, а українські захисники не були готові, що росіяни підуть на штурм у такій кількості.

"Артилерія нашої і сусідніх бригад, що знаходилися по лівому і правому краю, зупинили перший штурм. Ми втримали Авдіївку, ми і далі її утримуємо. І скажу чесно, було не те, що дивно... через вісім днів він знову повторився. Знову ж таки ми з силами такими ж. А вони по своїх трупах просто проходили", - пояснив український захисник.

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