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Війська РФ провалюють битву за Донбас, а на інших напрямках йдуть в оборону - Жданов

23 травня 2022, 05:45

Найближчим часом ЗСУ можуть повністю зупинити наступальні дії російської армії в Україні, вважає Олег Жданов.

Війська Росії на більшості фронтів переходять в оборону - Жданов / Колаж Генштаб, Главред

Росія не досягає успіхів у наступі на Донбасі і в напрямку південних областей України. Українські війська відійшли з Попасної Луганської області не тому, що їх звідти вибили, а щоб перейти на наступну лінію оборони і зберегти особовий склад. Фактично цей напрямок залишається тільки одним флангом, де війська РФ наступають. На інших ділянках фронту вони вже переходять в оборону або відступають, як у Харківській області. Незабаром ЗСУ можуть повністю збити їх атакуючий потенціал, час на боці української армії. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У інтерв'ю ICTV він розповів про те, що у російських військ немає успіхів у просуванні ані на Донбасі, ані в південних областях. На Донецькому та Луганському напрямках за 4 тижні операції їм вдалося просунутися тільки на 20 кілометрів.

"Успіхів там немає. Просування там на декілька кілометрів протягом тижня - це не успіх, а тимчасові удачі, в основному. Чотири тижні безперервних атакуючих дій. За чотири тижні 20 кілометрів просування - навіть не можна оцінити темп наступальної операції. Якщо її можна так назвати", - зазначив Жданов.

За його словами, вихід ЗСУ з Попасної став тактичним кроком для збереження особового складу і заняття більш вигідних для оборони позицій. Однак російська армія не може весь час наступати, і вже наразі Луганський напрямок де-факто став єдиним, де вони проводять спроби наступальних дій.

"Навіть з урахуванням того, що ми відійшли з Попасної – ми відійшли не тому, що нас вибили звідти. Там вже нема чого захищати. І всі фортифікаційні споруди зруйновано. І щоб зберегти особовий склад ми йдемо на наступну лінію оборони. Але наступальний потенціал не нескінченний - фактично це залишився тільки один напрямок, де вони ще намагаються наступати", - зазначив експерт

За його словами, на інших ділянках фронту російські окупаційні війська переходять в оборону. Як, наприклад, на Харківському напрямку, де сили оборони України проводять контратаки.

"На всіх інших вони вже або перегрупуються, або намагаються закріпитися на тих рубежах, які вони досягли, або відступають, як на Харківському напрямку, де ми намагаємося контратакувати їх позиції", - додав Жданов.

Як вважає військовий експерт, ситуація йде до стабілізації фронту. ЗСУ незабаром повністю зупинять атакуючий потенціал противника, а далі піде оперативна пауза. Сторони готуватимуться до контрнаступу. Україна отримує перевагу - проблема тільки в затримках постачань військової техніки. У Росії ж немає часу на мобілізацію і розконсервацію військової техніки.читайте такожУкраїна отримає не тільки винищувачі США, але й системи ППО з ПРО, щоб закрити небо - Жданов

"Ситуація фактично, як я розумію, підходить до етапу стабілізації фронту. Ми повністю вибиваємо з них наступальний потенціал - я думаю, найближчим часом ми це зробимо – а далі настає оперативна пауза, яку кожна сторона спробує використовувати для підготовки до контрнаступу. У нас перевага у тому, що у нас затримка тільки в техніці, а у них недолік у тому, що у них немає часу на мобілізацію і на зняття техніки зі зберігання. Ось це різниця в положенні на фронті", - підкреслив Олег Жданов.

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Війна Росії проти України

Радник Банкової Олексій Арестович раніше прогнозував, що армія України може піти в повномасштабний контрнаступ на тимчасово окуповані військами РФ позиції в середині червня. За його словами, до кінця травня-початку червня очікується надходження важкої зброї від Заходу. Після цього в ЗСУ сформують підрозділи для реалізації наступальної операції.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що і українська армія, і російські війська поповнюватимуть резерви. Перевагу отримає сторона, яка діятиме більш оперативно. Згідно з його оцінкою, контрнаступ ЗСУ можливий в середині-другій половині червня. Все залежить від ситуації з надходженням важких озброєнь.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов вважає, що ЗСУ можуть переходити в контрнаступ, однак військ потребують термінових постачань важких озброєнь. Потрібно ліквідувати перевагу росіян у військовій техніці. У найближчі місяці сили української оборони збираються звільнити східні і південні регіони країни.

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ЗСУ війська Росії Олег Жданов новини Донбасу війна Росії та України
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