Війська РФ переключилися з Покровська на інше місто - генерал Маломуж

Половина всіх втрат російських окупантів припадає на Покровський і Торецький сектори, заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

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Росіян зупинили на підступах до Покровська, але вони перемістили свої ресурси до Вугледару - Маломуж / Колаж: Главред, фото: відкриті джерела, Главред

Сили оборони України зупинили просування військ агресора Росії на Покровському напрямку і ліквідували величезні сили окупантів. Частина росіян перемістилася на південь до Вугледара, щоб спробувати там створити певні передумови для флангових атак і оточення деяких підрозділів ЗСУ. Про це заявив колишній керівник СЗР, генерал армії Микола Маломуж.

Як повідомляє 24 канал, він розповів про те, що ворожі війська, які зазнали на Покровському і Торецькому секторах великих втрат, почасти сконцентрувалися на півдні до Вугледара.

Росіяни хочуть спробувати створити там передумови для флангових атак та оточення окремих підрозділів ЗСУ.

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"Ворога дійсно зупинили на підступах до Покровська, але він перемістив свої ресурси на південь і намагається наступати там... Окупанти хотіли створити ширший фронт для наступальних операцій. Обійти Покровськ, штурмуючи місто. Ми не даємо цього зробити. Знаємо цей маневр. Бої складні, але позиції стабілізувалися", - наголосив Микола Маломуж.

Коротко про Вугледар / Інфографіка: Главред

Що відомо про бої на Покровському напрямку - головні новини:

За минулу добу, 6 вересня, ворог найбільше атакував на Покровському та Курахівському напрямках, повідомили у Генштабі. Також противник обстрілює українські війська на кордоні з Чернігівською та Сумською областями.

5 вересня головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що просування військ РФ на Покровському напрямку зупинено. Протягом цих декількох днів росіяни там просунутися не змогли.

Армія України відновила позиції біля Покровська, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Крім того, в Азові сказали, що бійці повернули невизначену частину Нью-Йорка. Утім, зафіксовано просування і в окупантів - під Торецьком.

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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