В ООН назвали два кроки для запобігання ядерній катастрофі на ЗАЕС

Два кроки для запобігання ядерній катастрофі / УНІАН

Для того, щоб запобігти ядерній катастрофі на Запорізькій АЕС слід негайно створити демілітаризований периметр, а також припинити будь-які військові дії в напрямку станції або з неї, йдеться в заяві генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Він сказав, що як і раніше серйозно стурбований у зв'язку з ситуацією на Запорізькій АЕС і навколо неї, включаючи повідомлення про недавні обстріли.

За словами Гутерріша, будь-який збиток, навмисний або не навмисний, що наноситься найбільшій АЕС в Європі, або ж збиток будь-якому іншому ядерному об'єкту в Україні може призвести до катастрофи, яка вплине на довколишній регіон і вийде за його межі.

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Генсек ООН зазначив, що необхідно зробити всілякі кроки, щоб уникнути цього сценарію.

"В якості першого кроку російські і українські сили повинні зобов'язатися не вести ніяких військових дій в напрямку цього об'єкта або з нього. Запорізька АЕС не має бути ні об'єктом, ні платформою для проведення військових операцій", - сказав він.

В якості другого кроку Гутерріш назвав угоду по демілітаризованому периметру навколо станції. Зокрема, це передбачає зобов'язання російських сил вивести військовослужбовців і техніку з периметра, а також зобов'язання українських сил не висуватися на цей периметр.

Місія МАГАТЕ перевірить Запорізьку АЕС

30 серпня в Україні прибула місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). В Україну прибуло 13 експертів, яких генсек МАГАТЕ підібрав для "найскладнішої місії в історії агентства".

Експерти поїдуть на Запорізьку АЕС в Енергодар, де будуть виконувати завдання з фізичного захисту, ядерної безпеки і стежити за тим, щоб ядерні матеріали не були поширені.

У той же час в Американському інституті дослідження війни (ISW) заявляли, що російські окупанти заважатимуть членам місії МАГАТЕ провести інспекцію і виявити всі порушення на ЗАЕС. Вони будуть використовувати тактику Ірану. Окупанти катують українських співробітників Запорізької АЕС, щоб вони не розповіли членам місії про порушення на станції.

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