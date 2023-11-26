УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ наступає під Авдіївкою, ЗСУ тримаються на лівобережжі Херсонщини – Генштаб

Андрій Ганчук
26 листопада 2023, 22:02
Оперативна обстановка в боях із російськими окупантами на східному і південному фронтах залишається складною, розповіли у Генштабі Збройних сил України.
Війська РФ, ЗСУ
Російські окупанти безуспішно атакували під Авдіївкою та Куп'янськом - Генштаб / Колаж: Міноборони РФ, 22-га ОМБр

Окупаційні війська агресора Росії провели безуспішні атаки під Куп'янськом Харківської та Авдіївки Донецької області. Українські війська продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра Херсонщини та завдають ударів по противнику. Оперативна ситуація на півдні та сході залишається складною. Про це заявили у Генеральному штабі ЗСУ.

У зведенні Генштабу йдеться про те, що обстановка на східному і південних фронтах у плані оперативної ситуації залишається складною. Ворог атакує на багатьох напрямках, українські війська відбивають атаки.

Куп'янський напрямок

Під Куп'янськом окупанти атакували у районі Синьківки і наступали у напрямку Новоселівського Луганської області.

відео дня

"На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області, де Силами оборони відбито 6 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області", - зазначено у зведенні.

Авдіївський напрямок

Загарбники наступали на декількох напрямках в Авдіївському районі, ЗСУ відбивали атаки.

"На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового, Сєверного, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 24 атаки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Сєверне, Нетайлове, Авдіївка, Первомайське Донецької області", - сказано в повідомленні.

Лівобережжя Херсонщини

Українська армія продовжує утримувати позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

"Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - підкреслили у Генштабі.

Війна Росії проти України

Війна може вийти за межі півдня і сходу України, вважає командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв. За його словами, такий розвиток подій можливий у тому випадку, якщо Росія продовжить нарощувати свої технології за допомогою Ірану і КНДР.

Погода в Авдіївці стала "невійськовою", ворог змінює тактику, сказав глава Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш. Окупанти стали менше застосовувати авіацію, але більше задіють FPV-дрони.

Партизани України у Криму знайшли кораблі РФ - у русі Атеш повідомили, що росіяни залишили кораблі у Карантинній бухті окупованого Севастополя. Партизани спостерігають за ситуацією.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Авдіївка Купянск Херсонська область Генштаб ЗСУ війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Путіна огорнув страх протестів солдатських дружин, Кремль хоче відкупитися - ЗМІ

Путіна огорнув страх протестів солдатських дружин, Кремль хоче відкупитися - ЗМІ

22:56 Світ
Величезний вогняний гриб та детонація: у РФ прогримів потужний вибух

Величезний вогняний гриб та детонація: у РФ прогримів потужний вибух

22:26 Світ
РФ наступає під Авдіївкою, ЗСУ тримаються на лівобережжі Херсонщини – Генштаб

РФ наступає під Авдіївкою, ЗСУ тримаються на лівобережжі Херсонщини – Генштаб

22:02 Україна
Всі головні новини

Останні новини

23:41

Alyosha натякнула на проблеми у відносинах з Тарасом Тополею

22:56

Путіна огорнув страх протестів солдатських дружин, Кремль хоче відкупитися - ЗМІ

22:26

Величезний вогняний гриб та детонація: у РФ прогримів потужний вибух

22:02

РФ наступає під Авдіївкою, ЗСУ тримаються на лівобережжі Херсонщини – Генштаб

21:50

Дитяче Євробачення-2023: хто переміг та місце України на конкурсіВідео

Україна навесні-влітку 2025-го вийде на кордони 1991 року і вступить до НАТО - СвітанУкраїна навесні-влітку 2025-го вийде на кордони 1991 року і вступить до НАТО - Світан
21:34

Гороскоп на грудень 2023 для Левів: астролог назвала найприбутковіші дати місяцяВідео

21:21

Ніколи не робіть це вночі: мольфар назвав 4 речі, які призводять до бідності та бідиВідео

21:03

Путін - дуже боягузливий: у РФ є слабке місце, яке впливає на війну-Подоляк

20:01

Потап і Настя Каменських розлучилися: блогер розповів, чому пара не зізнаєтьсяВідео

Реклама
19:51

Майбутнє України: є погані новини і хорошіПогляд

19:43

Нардепка Безугла запропонувала звільнити Залужного й викликала скандал в мережі

19:41

МВА - про ситуацію в Авдіївці: погода стала "невійськовою", ворог змінює тактику

19:38

Гороскоп на грудень: що принесе Скорпіонам останній місяць 2023 року

19:32

Потужні снігопади, хуртовини та пориви до 30 м/с: Україну накрив сильний шторм

19:04

Дрон залетів і вибухнув прямо в будівлі казарми: подробиці атаки на Москву

18:33

Російська ППО "пульнула" по своїм же: під обстрілом опинився житловий будинок

18:05

Війна може вийти за межі півдня і сходу України: генерал Наєв назвав загрозу

18:04

Справжня зимова казка: якою буде погода на Різдво і Новий Рік

17:56

"Все вже почалося": які 7 днів у грудні не можна ігнорувати українцям - прогноз

17:52

Путінський "друг" Орбан видав нову заяву про Україну: "гуде" вся мережа

Реклама
17:40

Наталка Денисенко в сльозах розповіла про екстрену операцію на грудях

16:52

"Армія дронов і ГУР не виспалися": Федоров заінтригував заявою про удари по РФ

16:51

"Росіяни лізуть з усіх щілин": ЗСУ - про дуже важкі бої за Авдіївку

16:34

Дешеві способи, як захистити обличчя від холоду

16:26

Гороскоп на тиждень з 27 листопада до 3 грудня: Рибам - самоаналіз, Терезам - потенціал зростання

16:08

ЗСУ можуть завдати раптового удару: генерал-розвідник назвав несподіваний напрямок

16:04

Кого не можна пускати в будинок 27 листопада, щоб вони не принесли біду: прикмети

16:02

Партизани України в Криму знайшли кораблі РФ: де окупанти їх ховають, фото

15:41

Середземнорські вечорниці і дівчата-чарівниці: рецензія на мультфільм "Бажання"Відео

15:15

Відома блогерка Настя Талпа вдруге вагітнаВідео

14:53

Розвідка України дізналася про плани РФ напасти на країни Балтії: заява Латвії

14:46

Чому в Україні на вулиці опинилась величезна кількість фахівцівПогляд

14:46

"Розчавити Росію": розкрито несподіваний сценарій перемоги у війні з РФ

14:22

РФ перекинула системи С-400 з Калінінграда в Україну: розвідка Британії пояснила загрозу

14:17

Масована атака БПЛА на Росію є "відповіддю" за Київ, РФ атакували понад 30 дронів

13:50

Жінка показала геніальний лайфхак із фольги, який не дозволить коту залізти на ялинкуВідео

13:48

Гороскоп Таро на тиждень з 27 листопада до 3 грудня: Діві - важке рішення, Стрільцю - розширення горизонтів

13:46

Масований удар аналогом Shahed: у РФ паніка через атаку невідомих дронів

13:39

Чоловік-воїн художниці Євгенії Гапчинської отримав поранення на фронті

13:11

Фінансовий гороскоп на тиждень з 27 листопада до 3 грудня: хто зі знаків розбагатіє на цьому тижні

Реклама
12:58

ЗСУ обвалять фронт: британський полковник назвав переломний етап у війні

12:55

В Одеській області - сніговий Апокаліпсис: перекрито важливу трасуВідео

12:36

На Київщину насувається негода: українців попереджають про сильні хуртовини

12:27

Росія пішла "м'ясними штурмами" на село під Куп'янськом: хоче розвинути наступ

12:16

Церковне свято 27 листопада: що не можна робити на святого великомученика Якова

12:09

Зірка Скаженого весілля і Слуги народу Арам Арзуманян отримав термін за бійку

12:06

Любовний гороскоп на тиждень з 27 листопада по 3 грудня: Водолію - зруйновані ілюзії, Козорогу - увага знаменитості

11:52

Потужний удар ЗСУ на півдні: знищено сотні окупантів РФ разом з технікою

11:45

Росія зараз не може запускати ракети з кораблів: названо причину

11:20

Гороскоп на завтра 27 листопада 2023: Овен - терпіть, Лев - вибачте образи

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти