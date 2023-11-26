РФ наступає під Авдіївкою, ЗСУ тримаються на лівобережжі Херсонщини – Генштаб

Оперативна обстановка в боях із російськими окупантами на східному і південному фронтах залишається складною, розповіли у Генштабі Збройних сил України.

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Російські окупанти безуспішно атакували під Авдіївкою та Куп'янськом - Генштаб / Колаж: Міноборони РФ, 22-га ОМБр

Окупаційні війська агресора Росії провели безуспішні атаки під Куп'янськом Харківської та Авдіївки Донецької області. Українські війська продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра Херсонщини та завдають ударів по противнику. Оперативна ситуація на півдні та сході залишається складною. Про це заявили у Генеральному штабі ЗСУ.

У зведенні Генштабу йдеться про те, що обстановка на східному і південних фронтах у плані оперативної ситуації залишається складною. Ворог атакує на багатьох напрямках, українські війська відбивають атаки.

Куп'янський напрямок

Під Куп'янськом окупанти атакували у районі Синьківки і наступали у напрямку Новоселівського Луганської області.

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"На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області, де Силами оборони відбито 6 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області", - зазначено у зведенні.

Авдіївський напрямок

Загарбники наступали на декількох напрямках в Авдіївському районі, ЗСУ відбивали атаки.

"На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового, Сєверного, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 24 атаки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Сєверне, Нетайлове, Авдіївка, Первомайське Донецької області", - сказано в повідомленні.

Лівобережжя Херсонщини

Українська армія продовжує утримувати позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

"Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - підкреслили у Генштабі.

Війна Росії проти України

Війна може вийти за межі півдня і сходу України, вважає командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв. За його словами, такий розвиток подій можливий у тому випадку, якщо Росія продовжить нарощувати свої технології за допомогою Ірану і КНДР.

Погода в Авдіївці стала "невійськовою", ворог змінює тактику, сказав глава Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш. Окупанти стали менше застосовувати авіацію, але більше задіють FPV-дрони.

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