Війна може вийти за межі півдня і сходу України: генерал Наєв назвав загрозу

Вирішальне значення у війні мають технології, агресору Росії постачає зброю "вісь зла" – Північна Корея та Іран, зазначив командувач ОС ЗСУ Сергій Наєв.

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ЗСУ готуються до погроз повторення сценарію вторгнення Росії з півночі - Наєв / Колаж: Главред, фото: Міноборони України, 22-га ОМБр

Не можна виключати сценарію, за якого розв'язана Росією війна вийде за межі південних і східних регіонів України. Ситуація можлива, якщо ворог продовжить нарощувати зброю і вдосконалювати свої технології за допомогою Ірану і КНДР. Українські війська готуються до такого варіанту. Про це заявив командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв.

В інтерв'ю ABC News він розповів, що українські воїни будують оборонні рубежі, мінують території та тренують особовий склад на випадок повторного військового вторгнення з півночі.

"Ми готуємося до цього (вторгнення РФ з півночі). Ми будуємо оборонні споруди, ставимо міни і тренуємо наші сили", - зазначив Наєв. відео дня

Також генерал акцентував увагу на тому, що в цій війні все вирішують технології.

"Технології мають вирішальне значення. На ціль, по якій за старими радянськими технологіями потрібно було витратити 100 снарядів – за допомогою західних технологій тепер потрібно набагато менше, і це вимірюється в цифрах до десяти, тому технології завжди переважують кількість", - сказав Наєв.

Крім того, він попередив про небезпеку скорочення військової допомоги із боку Заходу. Втім, ЗСУ навіть за такої ситуації продовжуватимуть свою боротьбу.

"Ми розуміємо, що зараз йде війна за ресурси. РФ отримує свої ресурси за допомогою осі зла - це Північна Корея, Це Іран. А ми за допомогою наших партнерів, отримуючи від них засоби ППО, протиставляємо РФ їхні ресурси. Треба розуміти, що скорочення допомоги дійсно вдарить по нашій обороноздатності. Але ми будемо боротися тим, що маємо", - підкреслив Сергій Наєв.

Війна Росії проти України

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