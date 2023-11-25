Росія почала третю хвилю наступу на Авдіївку: в ISW розкрили подробиці

Російським окупантам не вдасться досягти швидкого просування в районі Авдіївки Донецької області, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

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Війська РФ навряд чи зможуть досягти швидкого просування в районі Авдіївки - ISW / Колаж: 53-тя ОМБр, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Окупанти країни-агресора Росії почали новий наступ на Авдіївку і підключили до своїх атак слабші механізовані сили. Загарбники зазнали великих втрат, їм не вдасться досягти швидкого просування. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що 22 листопада війська РФ почали свій новий наступ на Авдіївку. Окупанти підключили до атаки слабші механізовані сили. Українські війська відбивають наступи, а дії росіян не сигналізують про їхні успіхи.

"Російські джерела стверджували, що їхні війська продовжували наступальні операції на північному і південному флангах Авдіївки, але не охарактеризували будь-які російські атаки як високомеханізовані. Йшлося і про те, що російські війська продовжували просуватися на північ від Авдіївки і досягли подальших успіхів у промисловій зоні на південний схід від Авдіївки, але РФ не висувала жодних територіальних претензій, які відповідають успішному відновленню великомасштабного російського наступу", - зазначили аналітики. відео дня

Також фахівці додали, що війська РФ під час наступу на Авдіївку в жовтні втратили велику кількість важкої військової техніки і протягом жовтня-листопада проводили підготовку, спрямовану на заповнення втрат.

"Великі наземні атаки під керівництвом піхоти, ймовірно, створять значну загрозу українським силам, що обороняються на Авдіївському напрямку, але не призведуть до швидкого просування Росії в цьому районі", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Ситуація в районі Авдіївки

Окупанти Росії почали третю хвилю штурму в районі Авдіївки, повідомив 23 листопада командувач Оперативно-стратегічним угрупуванням військ Таврія Олександр Тарнавський. Ворог зазнає втрат у живій силі та важкій військовій техніці.

Почався новий наступ на Авдіївку, сказав голова Авдіївської міської Військової адміністрації Віталій Барабаш. Окупанти чинять тиск на коксохімічний завод, промислову зону та село Степове.

Окупанти "тиснуть" на Авдіївку з чотирьох сторін, розповів полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, у росіян недостатньо сил і засобів, щоб організувати оточення міста.

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