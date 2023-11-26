Партизани України в Криму знайшли кораблі РФ: де окупанти їх ховають, фото

Українські партизани зроблять все можливе для якнайшвидшого звільнення окупованого агресоркою Росією Кримського півострова, сказали у русі Атеш.

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Росія ховає подалі від сил оборони України свої військові кораблі в Криму / Атеш

Окупанти агресора Росії в захопленому Севастополі ховають свої військові кораблі від ударів ЗСУ в карантинній бухті. Партизани продовжують спостерігати за ситуацією і докладуть усіх зусиль для якнайшвидшого звільнення Криму.

Як повідомили українські партизани Атеш, росіяни намагаються ховати свої кораблі в карантинній бухті, яка знаходиться в захопленому Севастополі. Триває спостереження за ситуацією.

"АТЕШ продовжує спостереження за Карантинною бухтою в Севастополі. Військові кораблі одні з наших пріоритетних цілей і тому агенти АТЕШ ведуть безперервний моніторинг морського простору біля берегів Криму. Ми ретельно спостерігаємо за типами суден і маршрутами їх проходження. Агенти активно збирають і передають інформацію в потрібні руки, направляючи всі зусилля на швидке звільнення півострова від ра**истів", - зазначено в повідомленні.

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Де війська РФ у Севастополі ховають кораблі:

Корабель РФ в карантинній бухті / Атеш

Корабель РФ в карантинній бухті / Атеш

Корабель РФ в карантинній бухті / Атеш

Активісти ставлять перед собою завдання надати допомогу щодо звільнення Криму.

"Окупанти продовжують використовувати Крим для своїх злочинних дій і логістичних потреб, проте ми не дозволимо цьому довго тривати і докладемо всіх зусиль для якнайшвидшого його звільнення", - підкреслили партизани.

Кораблі Росії в Чорному морі

У Військово-морських силах України заявили, що ЗСУ знищили 15 кораблів окупантів Росії, ще майже стільки ж пошкодили. Речник ВМС Дмитро Плетенчук сказав, що росіяни прибрали із Чорного моря ракетоносії, якими могли б бити по Україні.

Росія зараз не може запускати ракети з кораблів з Чорного моря через негоду, сказав Дмитро Плетенчук. При цьому він нагадав, що ракетоносії перебазовані до Новоросійська подалі від ударів української армії.

У Британії дізналися про плани Росії з питань блокади української торгівлі в Чорному морі. На думку розвідки Міністерства оборони Великобританії, росіяни відмовляться від таких дій, оскільки бояться втратити свої кораблі.

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