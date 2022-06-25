На Луганщині ЗСУ "демілітаризували" понад 40 окупантів та ворожі танки - журналіст

ЗСУ знищили 40 окупантів на Луганщині / Фото УНІАН

У Луганській області ЗСУ вдарили по підрозділах 90 танкової дивізії російської армії. Українські артилеристи "демілітаризували" 13 російських танків, повідомляє український журналіст Роман Цимбалюк у Telegram.

"22 червня в Луганській області підрозділи 80 (в/ч 87441, Чебаркуль) і 239 (в/ч 89547, Чебаркуль) танкових полків 90 танкової дивізії потрапили під артилерійський вогонь ЗС України. У результаті удару знищено 13 танків Т-72, загинуло 28 військовослужбовців і 13 вважаються зниклими безвісти", - зазначив журналіст.

Масований ракетний удар по Україні

Нагадаємо, рано вранці в суботу, 25 червня, російські загарбники завдали масового удару ракетами по Україні. Вибухи прогриміли в шести областях-Київській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Львівській та Дніпропетровській.

Повідомлялося, що окупанти масово вдарили ракетами по військових об'єктах біля Житомира. Літаки підлетіли з боку Білорусі і випустили 30 ракет.

На Львівщині окупанти випустили шість ракет з Чорного моря. Дві ракети збили сили протиповітряної оборони. Інші чотири потрапили у військовий об'єкт у Яворівському районі. Постраждали чотири людини, вони госпіталізовані.

Як повідомлялося у зведенні Генштабу ЗСУ, українські воїни зупинили штурм ворога на кількох напрямках. Однак окупанти посилили обстріли прикордонних районів України.

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