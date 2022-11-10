Війська РФ хизуються "лінією Вагнера" на Донбасі: у Генштабі заявили, що ЗСУ прорвуть оборону

Військам Росії на Донбасі "лінія Вагнера" не допоможе - ЗСУ / Колаж ілюстративне фото 93 ОМБр Холодний Яр, Міноборони РФ

Збройним силам вдасться подолати так звану "лінію Вагнера" російських окупантів на Донбасі, яку вони спорудили, щоб стримати наступ ЗСУ. Завдяки міжнародній допомозі Україна має засоби для подолання мінно-вибухових загороджень. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

Під час брифінгу Міноборони він розповів про те, що інженерні редути споруджуються для того, щоб ускладнити просування противника. Однак на кожну зброю є засіб протидії.

За його словами, у сил оборони України, завдяки міжнародній допомозі, є можливість долати мінно-вибухові загородження.

"Інженерні загородження мають на меті зупинити або ускладнити просування військ противника. Це можуть бути як вибухові, так і невибухові загородження. Однак історія воєн має досить багато прикладів, коли на кожну зброю виготовлявся засіб протидії. Відповідно і у нас, завдяки міжнародним партнерам, є засоби подолання мінно-вибухових загороджень", - пояснив ситуацію Громов.

Також він підкреслив, що військове командування ЗСУ уважно вивчає шляхи подолання фортифікаційних споруд.

До речі, окупанти Росії з ПВК Вагнера на захоплених районах Донецької та Луганської областей ще з жовтня зводять систему протитанкових оборонних споруд. Вони хочуть зупинити просування української армії на Донбасі.

Війна Росії проти України на Донбасі

У розвідці США раніше заявляли, що ЗСУ можуть скористатися слабкістю військ РФ і за 6 тижнів досягти просування в Луганській області. Втім, окупанти війну ще не програли. У них є можливість відновити свої військові сили. До того ж загарбники здатні проводити артилерійські операції.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що якщо ЗСУ звільнять захоплений Херсон, сили можуть бути перекинуті на Донбас.

Там українські війська можуть посилити свій наступ.

Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий казав, що Росія перед своїми окупантами поставила завдання повністю захопити Донбас. Українські війська на складних ділянках продовжують утримувати оборону.

Інші новини: