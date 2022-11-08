Допомогли ЗСУ: окупанти атакували ракетами з літака Су-25 свої ж позиції на Донбасі

Найзапекліші бої зараз тривають у районах Бахмута, Авдіївки та Вугледара на Донеччині.
Російські загарбники упродовж цієї доби 12 разів застосовували авіацію на Донецькому напрямку. Проте одного разу вони обстріляли ракетами з літака Су-25 свої ж позиції.
Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону у вівторок, 8 листопада. Він зазначає, що окупанти зараз зазнають найбільших втрат у районі Бахмута, Авдіївки та Вугледара на Донеччині.
Саме у районі цих міст тривають найзапекліші бої.
Череватий зазначив, що російські загарбники використовують усі види зброї, яка у них є. У першу чергу вони застосовують артилерію, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та авіацію.
"Зокрема, на Донецькому напрямку за цю добу було застосовано 12 разів авіацію. Щоправда, одного разу вони застосували Су-25 – випустили по своїм позиціями ракети", – зазначає речник Східного угруповання військ ЗСУ.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроекти Про затвердження його указів про продовження терміну дії воєнного стану в Україні та про продовження терміну проведення загальної мобілізації.
Нагадаємо, у Лаврова згадали "добру волю" і канючать переговори з Україною. Питання ймовірності відновлення переговорів між Україною і РФ прокоментували в МЗС Росії. РФ не ставить умов для відновлення переговорів з Україною, необхідна тільки добра воля Києва, заявив заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко.
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