Війська РФ готуються до штурму: в Силах оборони попередили про плани ворога

Окупаційні війська не відмовляються від своїх загарбницьких планів.

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Війська РФ планують захопити Запоріжжя/ Коллаж: Главред, фото: фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, скриншот из видео

Війська РФ готуються до наступу на Запорізькому напрямку, їхня мета — досягти кордонів Донецької області та захопити Запоріжжя. Цією думкою поділився речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Сьогодні спостерігаються спроби противника зосередити сили й засоби для ведення штурмових дій. Наголошую, не наступу, не наступальних дій, а штурмових дій на певних напрямках. Зокрема, це біля Приютного і біля Роботиного. Біля Приютного мета цих дій для того, щоб здійснити штурм і просування в напрямку Великої Новосілки, щоб взяти під контроль саме Донецьку область і ті території, які там залишилися, і перерізати логістичні шляхи українським з’єднанням, які обороняють Курахове", – розповів Волошин.

Речник Сил оборони півдня зазначив, що біля Роботиного противник також формує подібні підрозділи. Це все потрібно для того, щоб здійснювати штурмові дії щодо захоплення українських позицій, які є на сьогодні на так званому Роботинському цьому виступі.

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За словами Волошина, ворог має намір рухатись далі на Оріхів.

Що таке Сили оборони та безпеки України? С́или безп́еки й обор́они — збірна назва для всіх військових формувань та органів, які захищають суверенітет України: Збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Національна поліція тощо. Сили безпеки й оборони є складовими Сектору безпеки і оборони України, куди також входить ОПК та інше, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - до чого готуються окупанти

Нагадаємо, заступник командира артилерійського дивізіону бригади "Спартан" Станіслав Соколовський із Харківського напрямку повідомив, що окупанти не лише накопичують зброю для ударів, а й змінюють тактику на полі бою.

Російські окупанти за останні дні активних бойових дій на Куп'янському напрямку не мали жодних територіальних здобутків. Однак ворог накопичує сили для нових масштабних спроб наступу.

Раніше в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлось, що російські війська, ймовірно, посилять спроби прорватися до річки Оскіл на сході України. Цей план ворог намагається реалізувати з початку року, однак наразі росіяни не досягли значних результатів.

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