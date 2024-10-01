Росіяни просуваються та одразу зводять фортифікації: у ЗСУ розкрили загрози на фронті

Російські окупанти не лише накопичують зброю для ударів, а й змінюють тактику на полі бою.

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Росіяни продовжують наступ на фронті / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

Заступник командира артилерійського дивізіону бригади "Спартан" Станіслав Соколовський із Харківського напрямку розповів про переваги ворога та дії на фронті.

"Ворог окопується завжди, вони, коли, на жаль, просуваються, інші підрозділи заходять за ними та відразу вони на будь-якому напрямку - на Запоріжжі, на Донеччині, на Харківщині - одразу зводять за собою фортифікаційні споруди для того, якщо будуть контрнаступальні дії від наших підрозділів, у них вже були хоч якісь оборонні лінії, щоб нас стримувати. Тому це не новина, вони завжди таке проводять, і ми за цим спостерігаємо, стежимо, розвідуємо і виявляємо їхні укріпрайони, вогневі точки, засоби ОВТ і таке інше", - розповів він для "Еспресо".

Станіслав Соколовський також розповів про перевагу ворога у боєприпасах.

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"Паритет у ворога є у тому, що у них працюють певні заводи з виготовлення боєприпасів, тому в них завжди буде, напевно, такий паритет, поки ми не налагодимо певний ресурс для того, щоб забезпечувати всі підрозділи. У нас доволі складно, тому що ворог виявляє наші місця, де ми можемо виготовляти це, налагодити це і зберігати це. Але вони працюють не так, як ми, ми працюємо дуже прицільно та добре, ми проводимо ретельну розвідку БПЛА і знищуємо або пошкоджуємо зброю для того, щоб вони її не використовували. Якщо це пошкоджена гаубиця або міномет, це вже добре, тому що аби полагодити певну зброю, ствол, потрібен час і матеріали. Ремонтних заводів у ворога менше, ніж для виготовлення боєприпасів, тому виведення з ладу певних видів озброєння дуже нам на користь. Наші контрбатарейні дії працюють завжди, 152 калібр, або 155, ми дуже вчасно реагуємо на дії ворога і проводимо контрбатарейні дії", - зазначив військовий.

Що відомо про БПЛа? / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, що офіцер ЗСУ попередив про плани РФ і назвав напрямок. Російські окупанти за останні дні активних бойових дій на Куп'янському напрямку не мали жодних територіальних здобутків. Однак ворог накопичує сили для нових масштабних наступів.

Стало відомо, як ЗСУ можуть відстояти Вугледар. Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомив, російські війська протягом двох років намагаються захопити місто-фортецю Вугледар, який обороняє 72-га бригада ЗСУ. Зараз РФ оточила місто з трьох боків.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зібрав "секретну" нараду і назвав ключові завдання ЗСУ. Також певні посадові особи Генерального штабу доповіли аналіз виконання оперативних завдань за напрямами діяльності, проблемні питання та шляхи їх вирішення.

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