'Готують великі штурми': офіцер ЗСУ попередив про плани РФ і назвав напрямок

Російські окупанти за останні дні активних бойових дій на Куп'янському напрямку не мали жодних територіальних здобутків. Однак ворог накопичує сили для нових масштабних спроб наступу. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Олесь Маляревич.
Олесь Маляревич зазначив, що метою ворога на Куп'янському напрямку є захоплення лівого берега річки Оскіл, і попри втрати окупанти продовжують рухатися до цієї цілі.
"Моя особиста думка, що противник готує нові спроби великих штурмів. А поки що діють невеликі ворожі групи, які намагаються пройти зліва чи справа піхотою, десь одним БМП. Все це ми спостерігаємо, ведемо розвідку, відпрацьовуємо по тому, що бачимо", - зауважив заступник командира БПАК "Ахіллес".відео дня
Також він додав, що системи РЕБ противника активно знищуються, а не лише приглушуються, що є важливим фактором для успішних дій українських підрозділів.
Хто такий Олесь Маляревич?
Олесь Маляревич - депутат Київської міської ради 8 скликання, у 2022 році під час повномасштабного вторгнення росії приєднався до складу 92 ОМБР ЗСУ, молодший сержант роти ударних БПЛА та артилерійської розвідки.
Бої на Куп'янському напрямку - що відомо про ситуацію на фронті
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська, ймовірно, посилять спроби прорватися до річки Оскіл на сході України. Цей план ворог намагається реалізувати з початку року, однак наразі росіяни не досягли значних результатів. Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Військовослужбовець 77-ї бригади ЗСУ Віктор Петрович повідомив, що головна логістична траса на Харківщині — Борова-Куп'янськ-Вузловий-Куп'янськ — вже фактично перебуває під вогневим контролем російських військ.
Командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" 4-ої Бригади оперативного призначення "Рубіж" Андрій Отченаш зазначив, що на лінії оборони бригади "Рубіж" на Куп'янському напрямку ситуація напружена, а ворог значно активізував свої наступальні дії із застосуванням техніки та особового складу.
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