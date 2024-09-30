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"Готують великі штурми": офіцер ЗСУ попередив про плани РФ і назвав напрямок

Юрій Берендій
30 вересня 2024, 10:35
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Російські окупанти готують нові спроби масштабного наступу на Куп'янському напрямку, офіцер ЗСУ розповів про хід боїв.
'Готують великі штурми': офіцер ЗСУ попередив про плани РФ і назвав напрямок
Ситуація на одному із напрямків може загостритись - офіцер ЗСУ / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 4 окрема танкова бригада

Російські окупанти за останні дні активних бойових дій на Куп'янському напрямку не мали жодних територіальних здобутків. Однак ворог накопичує сили для нових масштабних спроб наступу. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Олесь Маляревич.

Олесь Маляревич зазначив, що метою ворога на Куп'янському напрямку є захоплення лівого берега річки Оскіл, і попри втрати окупанти продовжують рухатися до цієї цілі.

"Моя особиста думка, що противник готує нові спроби великих штурмів. А поки що діють невеликі ворожі групи, які намагаються пройти зліва чи справа піхотою, десь одним БМП. Все це ми спостерігаємо, ведемо розвідку, відпрацьовуємо по тому, що бачимо", - зауважив заступник командира БПАК "Ахіллес".

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Також він додав, що системи РЕБ противника активно знищуються, а не лише приглушуються, що є важливим фактором для успішних дій українських підрозділів.

'Готують великі штурми': офіцер ЗСУ попередив про плани РФ і назвав напрямок
Що відомо про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Хто такий Олесь Маляревич?

Олесь Маляревич - депутат Київської міської ради 8 скликання, у 2022 році під час повномасштабного вторгнення росії приєднався до складу 92 ОМБР ЗСУ, молодший сержант роти ударних БПЛА та артилерійської розвідки.

Бої на Куп'янському напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська, ймовірно, посилять спроби прорватися до річки Оскіл на сході України. Цей план ворог намагається реалізувати з початку року, однак наразі росіяни не досягли значних результатів. Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Військовослужбовець 77-ї бригади ЗСУ Віктор Петрович повідомив, що головна логістична траса на Харківщині — Борова-Куп'янськ-Вузловий-Куп'янськ — вже фактично перебуває під вогневим контролем російських військ.

Командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" 4-ої Бригади оперативного призначення "Рубіж" Андрій Отченаш зазначив, що на лінії оборони бригади "Рубіж" на Куп'янському напрямку ситуація напружена, а ворог значно активізував свої наступальні дії із застосуванням техніки та особового складу.

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війна в Україні Купянск
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