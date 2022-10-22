Війська Росії готуються до вуличних боїв у Херсоні – Генштаб ЗСУ

З Херсона виїхала значна частина населення - Генштаб ЗСУ / Колаж УНІАН , facebook.com/GeneralStaff.ua

Захоплений Росією Херсон залишила значна частина населення. Російські окупанти в місті переодягаються в цивільний одяг і заселяються в залишене місцевими жителями житло. Загарбники готуються до вуличних боїв. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Згідно з даними Генштабу, значна частина цивільного населення залишила окупований військами РФ Херсон. Ворожі сили готують місто до вуличних боїв.

"За наявною інформацією, Херсон залишила значна частину населення. Російські окупанти, що залишилися в місті, переодягаються в цивільний одяг і заселяються в залишені будинки. Ворог готує Херсон до вуличних боїв", - зазначено в повідомленні.

Також загарбники вивозять пацієнтів і медичний персонал з Каховської лікарні.

"Станом на 21 жовтня, російські окупанти проводять заходи щодо звільнення приміщень Каховської лікарні від пацієнтів і медичного персоналу", - підкреслюється в повідомленні Генштабу.

Ситуація у Херсонській області

Новий командувач військами Росії в Україні генерал Сергій Суровікін 18 жовтня виступив з доповіддю про ситуацію на війні. За його словами, для росіян склалася "напружена" ситуація. Подальші дії окупантів залежать від "ситуації, що складається". Він натякнув, що війська РФ розглядають можливість "здачі" захопленого Херсона.

"(Обстановка, - ред)... вона непроста, не виключається ухвалення непростих рішень", - сказав Суровікін.

Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо сказав, що окупаційна адміністрація регіону через наступ ЗСУ переїжджає з правого на лівий берег Дніпра. Звідти колаборанти зібралися "керувати областю".

Радник ОП Олексій Арестович вважає, що Росія може перекинути свої війська з Херсонської області в напрямку Києва або Донбасу.

За словами чиновника, Херсон в такому випадку може бути звільнено, однак проблеми будуть на інших фронтах.

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