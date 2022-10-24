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Військам Путіна загрожує неминуча поразка у Херсоні - колишній головком армії Британії

24 жовтня 2022, 17:52

Окупанти РФ спробують видати свій вихід з Херсона в якості "керованого виведення військ", вважає колишній головнокомандувач військами Британії Річард Даннатт.

ВСУ, Херсон
Росія програє Україні в битві за Херсон - британський генерал / Міноборони, суспільне

Країна-агресорка Росія зіткнеться з неминучою поразкою в битві з ЗСУ за Херсон. Російські окупаційні війська в прагненні "зберегти обличчя" спробують видати свій вихід з міста за "керований відхід". Про це заявив колишній головнокомандувач військами Британії, генерал Річард Даннатт.

Як повідомляє The Guardian, в інтерв'ю Sky News він розповів про те, що на російську армію чекає неминуча поразка в битві з військами України за Херсон. Окупанти спробують представити свій вихід з міста в якості "керованого виведення військ".

"Очевидно, що росіяни думають спробувати перетворити те, що є неминучою поразкою, в свого роду кероване виведення військ, щоб з їхньої точки зору це виглядало менш хаотично", - вважає британський генерал.

Крім того, Річад Даннатт також підкреслив, що Росія має намір знищити енергетичну інфраструктуру України, оскільки окупанти програють ЗСУ на полі бою.

Ситуація на Херсонщині

Сили оборони України продовжують проводити контрнаступальну операцію у Херсонській області. За даними Генерального штабу ЗСУ, захоплений Херсон залишила значна частина населення. Російські окупаційні війська готуються до вуличних боїв у Херсоні.

Під час спецоперації ЗСУ на Херсонщині окупанти РФ втекли з двох населених пунктів - Чарівного і Чкалового.

Ворог евакуював своїх офіцерів з Берислава. В області почастішали випадки грабежів і мародерства мирного населення з боку російських окупантів.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що війська Росії у Херсонській області готуються не до виходу, а до утримання окупованого Херсона.

За його словами, у росіян буде два варіанти - залишити місто або потрапити в оточення. Згідно з прогнозом Буданова, ЗСУ звільнять Херсон до кінця року.

Дивіться відео ТСН - ЗСУ звільняють Херсонську область, війська РФ підключили до боїв мобілізованих

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