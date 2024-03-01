Франція відмовилася передати Україні винищувачі Mirage і запропонувала альтернативу

Винищувачів Mirage 2000 у Франції мало. Крім того, технічне обслуговування літаків було б дуже складним завданням, сказав Себастьян Лекорню.

https://glavred.net/world/franciya-otkazalas-peredat-ukraine-istrebiteli-mirage-i-prelozhila-alternativu-10546379.html Посилання скопійоване

Себастьян Лекорню сказав, чи передасть Париж Києву винищувачі Mirage 2000 / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що країна не надаватиме Україні винищувачі Mirage 2000. Натомість Париж зосередиться на забезпеченні ЗСУ авіабомбами, які вдасться адаптувати до літаків радянських зразків.

Як сказав Лекорню на засіданні Комітету з питань оборони Національної Асамблеї, Франція "намагається зробити щось корисне", передає Zone militaire.

"Щоб бути максимально чесними... замість того, щоб постачати "Міражі 2000", яких у нас дуже мало і технічне обслуговування яких було б дуже складним завданням, ми вирішили почати загальну підготовку пілотів", - заявив міністр оборони.

відео дня

Крім того, за його словами, Франція вклала гроші та інженерні розробки в адаптацію бомб A2SM (класу "повітря-земля") до поколінь радянських літаків Су-24 і МіГ-29, які є в Україні.

Лекорню додав, що п'ятдесят бомб A2SM, які поставляються Україні щомісяця та сумісні з радянськими літаками - це "зміна правил гри".

"І це було найважливіше. Після цього ведуться дискусії про авіацію, але вона ніколи не є центральним пунктом, на якому ми концентруємося", - зазначив міністр.

Він додав, що Францію жодного разу не спіймали на розбіжностях між обіцянками і діями. Навпаки, про постачання деяких видів озброєнь Париж заявляв пізніше, коли логістика вже спрацювала, і поставки були здійснені.

Винищувачі Mirage 2000 - що про них відомо Mirage 2000 - французький багатоцільовий винищувач, який в 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation. Основний бойовий літак Військово-Повітряних сил Франції в кінці XX - на початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи та Латинської Америки. Ударний Mirage-2000D є носієм крилатих ракет SCALP-EG та іншого керованого авіаційного озброєння.

Військова допомога Україні від Франції

Літом Франція поставить в Україну 100 безпілотних літальних апаратів. Дрони замовили у компанії Delair. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Він не повідомив, які саме дрони отримають ЗСУ. Але судячи з опублікованих фото, мова йде про модель Delair DT46. Цей безпілотник літакового типу здатний пролітати близько 100 км і нести навантаження до 5 кг, при цьому він здатний приземлятися в повністю автономному режимі на майданчик розміром 80 на 20 метрів.

Після завершення конференції з підтримки України, яка 26 лютого відбулася в Парижі, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни-союзники України створять коаліцію для постачання Києву ракет середньої та великої дальності.

Також Макрон заявив, що відправку західних військ в Україну в майбутньому не можна "виключати". Пізніше він назвав заяву про потенційне введення сухопутних військ в Україну "добре обдуманим" і "зваженим".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.