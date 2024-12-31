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Україну "трусить" майже 8-бальний шторм: коли закінчиться потужна магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
31 грудня 2024, 05:55
1906
Очікується, що ця магнітна буря може серйозно вплинути на ваше здоров'я.
магнітна буря
Україну атакувала майже 8-бальна магнітна буря / фото: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну атакувала неймовірно сильна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря почалася 29 грудня. Її потужність була на рівні трьох балів. Уже наступного дня вона різко зросла до майже восьми балів. На такому ж рівні вона буде і 31 грудня.

відео дня

У перший день нового року потужність магнітної бурі знизиться до 5-ти балів, а 2 січня - до трьох балів. Очікується, що 5-6 січня Україну накриє нова буря.

магнітна буря
Україну атакувала майже 8-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 19 спалахів класу М і Х. Повідомляється, що 26 грудня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 80%. Імовірність спалахів класу Х становить 30%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 95 сонячних плям.

Україну 'трусить' майже 8-бальний шторм: коли закінчиться потужна магнітна буря
Вплив магнітної бурі на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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