'Хворе бажання' Путіна: Зеленський попередив про велику війну в Європі

Володимир Зеленський відкинув ідею територіальних поступок країні-агресору РФ.

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Володимир Зеленський попередив про загрозу нової війни / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Офіс президента

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Диктатор РФ не зупиниться на Україні

Мета Путіна - впливати на європейський континент

Територіальні поступки Росії можуть призвести до нової хвилі російської агресії через кілька років, при цьому під загрозою може опинитися Європа, заявив президент Володимир Зеленський.

Глава держави вважає, що диктатор РФ Путін не зупиниться на Україні, тому потрібно зробити так, щоб Путіну "було боляче" за цю війну, підкреслив він в інтерв'ю італійському телеканалу RaiNews24.

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"Боляче і дорого. Він і його народ повинні відчувати, чому наступного разу не треба йти з новою хвилею війни, що буде боляче, якщо зробити нові такі кроки", - сказав президент.

Також Зеленський відкинув ідею територіальних поступок Росії, оскільки це, за словами президента, дасть паузу агресору перед новим нападом.

"Якщо просто сьогодні сісти за стіл переговорів, віддати території Путіну, то він буде просто потирати руки і скаже: "Окей, готуємося, нам треба рік-два, кілька років і ми прийдемо з новою хвилею". Він точно прийде в Європу", - сказав глава держави.

Президент додав, що Путін хоче увійти в історію "людиною, яка забирає землі, яка має таку державу, яку ніхто не може перемогти", зазначивши, що це його "хворе бажання".

"Не можна просто визнавати окупацію територій. Юридично не можна визнати (окуповані. - Ред.) території. Інакше він піде далі, в інші держави. І ви це побачите - не дай Бог - але ви побачите. Його бажання саме таке. Це його мета - впливати повністю на європейський континент", - резюмував Зеленський.

Раніше повідомлялося про те, що в переговорах України і РФ посередником може стати Китай. Ідею Дональда Трампа щодо залучення Китаю в Білому домі не вважають божевільною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна перебуває в процесі, коли потрібно ухвалити вкрай важливе рішення - продовжувати війну чи вести переговори про мир. Таку думку висловив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Як раніше повідомляв Главред, глава ОП України Андрій Єрмак повідомив, що реальні переговори з Москвою про стійкий мир почнуться тільки тоді, коли у Росії закінчаться ресурси для ведення війни проти України, повідомляв Главред.

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Що відомо про RaiNews24? Rai News 24 – це італійський безкоштовний телеканал, який належить і управляється державним громадським мовником RAI – Radiotelevisione italiana, пише Вікіпедія.

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