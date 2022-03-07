"Репутаційний сморід, назву Росії доведеться міняти": публіцист Невзоров виступив з жорстким висловлюванням

Олександр Невзоров / Radiokp

Через кілька місяців Російській Федерації доведеться змінювати назву країни через те, що воно стане незмивним репутаційним клеймом. Відповідна думка в власному відеоблозі висловив російський публіцист Олександр Невзоров.

"Найімовірніше, через два-три місяці найскладнішою проблемою Росії стане вибір нової назви для країни. Це буде непросто, але існуюча стане настільки страшним клеймом, що буде потрібна заміна", ‒ зазначив публіцист.Невзоров також вказав, що під "колупалки і колупали режиму переглянули страшну міну під самою дупою режиму" ‒ "зрадницьку і смертоносну для нинішнього режиму" 353 статтю КК РФ, яка передбачає кримінальне покарання за ведення військових дій.

Втім, Невзоров відверто сумнівається, що в РФ знайдеться прокурор, який нею скористається.

"А якщо такий і буде, то посадять його швидше за інших", ‒ підсумував публіцист.

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Нагадаємо, раніше російські загарбники в ніч з четверга на п'ятницю, з 3 на 4 березня, обстріляли Запорізьку атомну електростанцію у місті Енергодар. І через це виникла небезпека ядерної витоку.

Атаку окупантів на ЗАЕС засудив і наближений до Путіна мільярдер Олег Дерипаска.

"Будь-який інцидент на цих об'єктах в Україні та Європі будуть згадувати нам (Росії – Главред) ще років 200 з прокляттями", - сказав Дерипаска.