Путін обрав стратегію війни на виснаження: у Литві дали тривожний прогноз

Стратегія Володимир Путіна - виснажлива війна, тривале виснаження, вважає Інгріда Шимоніте.

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Інгріда Шимоніте оцінила хід війни в Україні / Колаж: Главред, Фото: ELTA / ANDRIUS UFARTAS, 3 окрема штурмова бригада

Російський диктатор Володимир Путін обрав стратегію виснажливої війни проти України.

Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте. Про це повідомляє Інформаційний портал Delfi.

"Поки здається, що стратегія Путіна - виснажлива війна, тривале виснаження", - заявила Шимоніте.

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Прем'єр-міністр Литви переконана, що таким чином російський диктатор прагне вплинути на темпи і масштаби допомоги Україні у відбитті агресії РФ.

"Потім прийдуть політичні партії, які взагалі перестануть підтримувати Україну. Я бачу таку реальну можливість", - заявила Шимоніте.

Раніше топ-генерал США дав тривожний прогноз: контрнаступ ЗСУ буде довгим. Для України війна є екзистенціальною боротьбою за виживання, вважає Марк Міллі.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив про те, що триваюча війна може бути ще довгою. "Перемогти означає не просто звільнити нашу землю, а зробити так, щоб ворог ніколи навіть не замислювався повернутися. І це дуже складне завдання. Багато хто в світі поки вважають, що це неможливо", - підкреслив він.

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