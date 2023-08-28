Путін обрав стратегію війни на виснаження: у Литві дали тривожний прогноз

Російський диктатор Володимир Путін обрав стратегію виснажливої війни проти України.
Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте. Про це повідомляє Інформаційний портал Delfi.
"Поки здається, що стратегія Путіна - виснажлива війна, тривале виснаження", - заявила Шимоніте.
Прем'єр-міністр Литви переконана, що таким чином російський диктатор прагне вплинути на темпи і масштаби допомоги Україні у відбитті агресії РФ.
"Потім прийдуть політичні партії, які взагалі перестануть підтримувати Україну. Я бачу таку реальну можливість", - заявила Шимоніте.
Раніше топ-генерал США дав тривожний прогноз: контрнаступ ЗСУ буде довгим. Для України війна є екзистенціальною боротьбою за виживання, вважає Марк Міллі.
Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив про те, що триваюча війна може бути ще довгою. "Перемогти означає не просто звільнити нашу землю, а зробити так, щоб ворог ніколи навіть не замислювався повернутися. І це дуже складне завдання. Багато хто в світі поки вважають, що це неможливо", - підкреслив він.
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