"Закінчиться в момент": у Зеленського розкрили несподіваний сценарій закінчення війни

Україні не буде легко у звільненні окупованих РФ територій, вважає Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк спрогнозував сценарій закінчення війни / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, 33-тя ОМБр

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк спрогнозував майбутній ймовірний сценарій закінчення війни в Україні.

Він вважає, що вся внутрішня легітимність диктатора Володимира Путіна будується на переконанні російських еліт в тому, що він "ще не програв війну". Таку думку він висловив у соцмережі Х.

"У Кремлі розуміють невідворотне: чим більше Росія буде втрачати окупованих територій, тим швидше відбудеться падіння підтримки режиму. Вбивство Пригожина і підготовка нової мобілізації для насичення фронту – виграш часу. Але годинник вже веде зворотний відлік", - пише представник ОП.

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Разом з тим він упевнений, що Україні не дасться легко звільнення окупованих РФ територій.

"Але велика наївність вважати, що Україні доведеться повертати території, відвойовуючи кожен кілометр кров'ю", - вважає радник глави ОП.

Разом з тим він упевнений, що в міру просування ЗСУ на півдні і виходу українських сил в адмінкордон з Кримом події будуть набувати іншого вигляду.

"Зрештою, все закінчиться швидко і в один момент — так само, як і почалося", - додав Подоляк.

Повідомлення М. Подоляка / @Podolyak_M

Сценарії закінчення війни в Україні

Раніше топ-генерал США дав тривожний прогноз: контрнаступ ЗСУ буде довгим. Для України війна є екзистенціальною боротьбою за виживання, вважає Марк Міллі.

Нагадаємо, раніше у Литві дали тривожний прогноз. Російський диктатор Володимир Путін обрав стратегію виснажливої війни проти України. Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

Раніше військовий розповів, як закінчиться війна, якщо Путін не стане. Заступник командира батальйону "Арей" Української добровольчої армії Сергій Жеребило в інтерв'ю Главреду розповів, чи закінчиться ця війна, коли Путіна не буде.

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