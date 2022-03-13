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"Війна не закінчиться завтра": Шмигаль звернувся до українців

13 березня 2022, 00:12

Як підкреслив прем'єр, перебудова економіки під нові реалії - ключовий фундамент для перемоги.

Денис Шмигаль
Денис Шмигаль / скріншот

Прем'єрміністр України Денис Шмигаль заявив, що якийсь час українцям доведеться жити в умовах війни.

Відповідно, потрібно думати не тільки про забезпечення армії, а й про успішне функціонування тилу.

За його словами, хоч економіка України постраждає від підлого нападу Росії, війна потребує ресурсів, тому тил повинен забезпечити фронт всім необхідним.

Як підкреслив прем'єр, перебудова економіки під нові реалії - ключовий фундамент для перемоги.

"Хто може працювати і у кого є робота – працюйте. Хто має бізнес на територіях, де немає активних бойових дій, відновлюйте діяльність. Ви - частина економічного фронту! І зараз ви потрібні державі як ніколи!",- закликав Шмигаль.

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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