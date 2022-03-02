"Залізна завіса" все більше опускається над агресором, РФ практично оголосила дефолт - Шмигаль

Путін / УНІАН

На 7-ий день Національної визвольної війни проти російського окупанта наші військові в усіх напрямках міцно тримають оборону, а ворог виснажується, а на окремих ділянках змушений тактично відступати.

Про це під час звернення заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Десятки тисяч резервістів поповнюють ряди нашої армії. В Україну їде зброя з різних куточків світу. А головне – це те, що розгубленість і страх, що був у багатьох людей в перші два дні війни, змінилися зібраністю і відвагою. Всі розуміють, що ми ведемо визвольну війну за свою землю і майбутнє. І ми не пробачимо ворогові його злочину. За ракетні залпи по українських містах - Харкову, Києву, Житомиру – обов'язково будуть покарані в Гаазі не тільки виконавці, а й автори цього нелюдського задуму", - заявив Шмигаль.

Також він підкреслив, що повна ізоляція РФ у світі йде повним ходом.

"Залізна завіса" все більше опускається над агресором. Світові компанії йдуть з Росії, адже не хочуть мати відношення до "кривавих грошей". Росія практично оголосила дефолт. Для Росії закрили небо більшість цивілізованих країн", - розповів прем'єр.

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Водночас Україна стає все сильнішою. Європейський парламент прийняв заявку України на вступ до ЄС. Україна приєднується до Європейської мережі ENTSO-E.

читайте також"Готуємо коктейлі, зброю і боремося": жителі Конотопа послали загарбників у відомому напрямку"Урядова команда працює разом з Президентом України в Києві і на певних місцях за умовами воєнного часу. Ми нікуди не поїдемо і не здамося ворогові. Вчора ми спростили порядок використання коштів резервного фонду державного бюджету в період дії воєнного стану, що дозволить швидко приймати рішення щодо виділення коштів на потреби української армії. Уряд також прийняв рішення, що гуманітарна або технічна допомога буде надходити без зволікань і застосування ніяких заходів митного контролю на підставі спрощеної декларації", - розповів Шмигаль.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.