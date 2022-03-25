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"Війна не може тривати роками": експерт назвав терміни виведення всіх військ РФ з України

25 березня 2022, 00:29

Очевидно, що незабаром будуть звільнені Харків, Чернігів, південні регіони країни, каже експерт.

війська Росії біля кордонів України
Війська Росії біля кордонів України / Reuters

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній назвав три фактори, за якими війна в Україні не може триває довго.

"Якщо говорити про прогнози, то однозначно можна сказати, що ця війна не може тривати роками. Це обумовлено декількома факторами", - говорить експерт.

Перше, по всьому світу вигідне закінчення війни, тому що через неї багатьом країнам загрожує голод і дестабілізація, адже Україна і Росія є великими експортерами продовольства.

"По-друге, Росія дуже поспішає завершити війну, так як розуміє хиткість свого становища. Про це говорить, зокрема, той факт, що саме Москва постійно проявляє ініціативу щодо переговорів. По-третє, ЗСУ вже оточили угруповання російських військ в Ірпені, Бучі та Гостомелі, тобто поступово знімається загроза Києву", - говорить експерт.

За його словами, четвертий фактор, це йде мобілізація наших ресурсів, йдуть поставки засобів ППО в Україну, що дозволить нам більш ефективно захищати небо.

"Очевидно, що незабаром будуть звільнені Харків, Чернігів, південні регіони країни, а також Маріуполь, який просто знищують російські варвари. Крім того, буде вирішено питання з Донбасом – Луганськ і Донецьк будуть звільнені. ​Думаю, що протягом місяця буде знята загроза для Києва, далі - для Харкова та Чернігова",- додав експерт.

Він зазначає, що якщо Путін залишиться при владі в Росії, швидше за все, війна затягнеться до кінця 2022 року.

"Якщо він буде ліквідований, все це швидко закінчиться: Росія виведе всі свої війська, вийде на договір про те, скільки вона нам платить грошей за завдані збитки, плюс поверне Крим. Так що до кінця року Україна може відновити повноцінний контроль над усією своєю територією. Тобто наступного року травневі ми зможемо провести вже в Криму", - додав він.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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війна в Україні Тарас Загородній війна Росії та України
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