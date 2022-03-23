Не чекайте швидкого закінчення війни, вона триватиме не менше пів року – військовий експерт

Выйна триватиме не менше пів року, зазначає військовий експерт/ facebook.com/ato.news

Війна Росії проти України триватиме принаймні пів року, проте Україна обов’язково вистоїть.

Таку думку висловив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі Радіо НВ. Він наголосив, що захисники України мають стратегічну перевагу у веденні війни.

При цьому для України, щоб вона могла ефективніше захищатися, потрібні сучасні комплекси протиповітряної оборони.

"Треба розуміти, що війна не закінчиться завтра. На жаль, я маю таку впевненість, як би це прикро не звучало, що вона не закінчиться і протягом пів року. Ми будемо далі продовжувати оборонятися, тому нам потрібні будуть більш висококласні, потужні і модернові комплекси [ППО] Patriot", – зазначив Грабський.

Росія на сьогодні має перевагу у кількості солдатів, проте країну-агресорку це не врятує, адже у них неефективна тактика війни, наголосив експерт. Хід війни зараз визначає не кількість піхоти, а технічні засоби, які використовуються.

При цьому Збройні сили України уже показали свою ефективність у веденні маневрової оборони і нанесенні контрударів. Тому можна стверджувати, що Україна вистоїть, зазначив експерт.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у зверненні до парламенту Японії 23 березня наголосив: війна Москви проти Києва показала, що світу потрібні нові механізми забезпечення безпеки. Зеленський закликав Японію до співпраці з Україною.

Раніше повідомлялося, що зник міністр оборони РФ Сергій Шойгу – він уже 12 днів поспіль не з’являється на публіці. Крім нього, з публічного простору зникли також начальник російського Генштабу Валерій Герасимов та низка інших високопосадовців. Цей "цікавий інформаційний нюанс" уже прокоментували в Офісі президента України.

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