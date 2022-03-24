Війна може затягнутися на рік: експерт по РФ розповів, як змусити Путіна вивести війська з України

Володимир Путін / Фото Reuters

Завдяки діям української армії президент Володимир Путін може повністю вивести війська з України, включаючи Донбас і Крим.

Таку думку озвучив директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа в інтерв'ю Главреду.

"Так, це абсолютно реально. Але це буде залежати від одного чинника - скільки ми їх тут знищимо. У будь-якому випадку, навіть якщо Зеленський підпише будь-які мінімальні вимоги Путіна, юридично не матиме ніякого значення. Тому що згідно Віденською конвенцією про договори, будь-які документи, які були підписані шляхом застосування сили або загрози застосування сили, є юридично нікчемними. Путін, звичайно ж, видасть це за свою перемогу і відкотиться станом на 23 лютого 2022 року", - зазначив експерт.

За його словами, тоді це буде відкладена війна, тому що тоді, мобілізація продовжиться, як і пропаганда і постачання на окупований Донбас техніки.

читайте такожКоли закінчиться війна в Україні: астролог назвала терміни поразки армії Путіна"Знову-таки 500 тисяч йому буде складно набрати, тому що для цього потрібні і економічні ресурси, тому війна може затягнутися, як мінімум, на рік, після чого знову доведеться слухати о 4 ранку удари "калібрів" і "іскандерів" по аеропортах", - пояснив Шуліпа.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський озвучив думку, що війна Росії проти України триватиме принаймні пів року, однак Україна обов'язково вистоїть. Він підкреслив, що ЗСУ мають стратегічну перевагу у веденні війни.

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