'Рабство як норма, свобода як відхилення': Данілов озвучив причини, чому Росія має зникнути

Секретар РНБО підкреслив, що там, де доля України перетинається з Росією, – це завжди історія мільйонів жертв, вбивств і страждань.

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Данілов озвучив причини, чому Росія має зникнути / Колаж фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов назвав причини, які змушують українців вважати, що країна-агресорка Росія має зникнути в її сучасному вигляді.

Як зазначив Данілов на своїй сторінці у Facebook, там, де доля України перетинається з Росією, – це завжди історія мільйонів жертв, вбивств і страждань.

"Протягом століть російське утворення реалізовувало продуману і цілеспрямовану політику нищення України – мови, культури, історії. Ненависть до всього українського лежить в основі людожерської ідеології "руського миру". "Остаточне вирішення" українського питання – це не що інше, як національна ідея Росії", - зазначив секретар РНБО.

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Він підкреслив, що незалежна і вільна Україна – це історичний вирок для Росії як країни, держави, імперії, яка не змогла повноцінно стати ні першим, ні другим, ні третім.

"Мільйони ненароджених українських дітей, ненаписаних книг, непрочитаних віршів. Поламані долі, вкрадене минуле і спроба вкрасти наше майбутнє!", - заявив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що держава-терористка Росія – це:

територія всеосяжного рабства і насильства як норми;

домінування покірного людського стада без почуття гідності та самоповаги;

утворення, яке всім своїм існуванням довело, що може жити тільки знаходячись по коліна у своїй або чужій крові;

те, що не реформується і не лікується;

рабство як норма, свобода як відхилення;

поневолені країни і народи Кавказу, Сибіру, Уралу, Півдня, Далекого Сходу;

знищені мови і культури колонізованих народів;

керманичі з психічними розладами – комплексами неповноцінності, манії величі та переслідування;

колективна відповідальність і вина за злочини проти України.

Розвал Російської Федерації

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна звільнить усі свої території від російських загарбників. У той же час на країну-агресорку Росію чекає досить сумна доля - у майбутньому ця держава розпадеться. Також секретар РНБО переконаний, що зовсім скоро армія чеченського диктатора Рамзана Кадирова почне вбивати росіян на території Російської Федерації.

Глава Міноборони Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, на країну-агресорку очікує розпад з парадом суверенних республік.

На думку економіста і політолога Олега Соскіна, після кожної військової поразки становище Росії і особисто глави Кремля Володимира Путіна на міжнародній арені змінюється лише в гіршу сторону. За його словами, якщо українські війська увійдуть до Криму, Путіну скажуть заспокоїтися і потихеньку доживати свій вік, щоб не сталося чогось гіршого. Експерт наголосив, що для Путіна це буде найкращий варіант.

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