Війна може закінчитися вже цього року - генерал Ходжес

Ексголовком військ США в Європі Бен Ходжес заявив, що заходу потрібно забезпечувати Київ необхідною зброєю замість того, щоб говорити про затяжну війну.

Генерал Ходжес пояснив, чому війна може закінчитися у 2023 році / колаж фото УНІАН

Американський генерал і екскомандувач військами США на європейському континенті Бен Ходжес заявив, що США і Європі обов'язково необхідно в найкоротші терміни забезпечити ЗСУ масою зброї - замість того, щоб просторікувати про те, що україно-російська війна затягується, повідомляє "Укрінформ".

Таку заяву Ходжес зробив під час конференції у Вашингтоні (округ Колумбія) "діалог з безпеки США-Україна".

За словами генерала, лідерам Заходу варто проявити рішучість у питаннях постачання зброї Україні замість того, щоб заводити розмови про затяжну війну.

відео дня

"Цього не повинно бути. Війна може закінчитися вже цього року", — зазначив Ходжес.

Він також зазначив - якщо США приймають стратегічне рішення з приводу того, що Україна зобов'язана перемогти, то таку ситуацію необхідно забезпечити.

"Сукупний ВВП Сполучених Штатів і Євросоюзу приблизно в 20 разів перевищує російський. Тому це не повинно бути тривалою війною", — підсумував Ходжес.

Україна переможе Росію

Як повідомляв Главред, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозував, що війна в Україні закінчиться влітку 2023 року.

Його прогноз оцінив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов. За його словами, для того, щоб зупинитися на прогнозах головного розвідника України генерала Буданова про літо 2023 року, потрібно успішно провести операцію з розгрому 200-тисячного угруповання російських військ, яку зібрали в РФ для відновлення наступу.

Україна може здобути перемогу над країною-агресором РФ на поле бою і повернути всі свої території, включаючи окупований Крим. Але українським військовим доведеться зіткнутися з низкою проблем.

Росія зганяє на війну своїх мобілізованих, а захисникам України доведеться на ходу освоювати багато нової зброї. Таку думку висловив колишній командувач армією США в Європі Марк Хертлінг в інтерв'ю Wiener Zeitung.

Вас можуть зацікавити: