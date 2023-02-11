Україна може здолати РФ до кінця 2023-го або за 3-5 років: Ходжес назвав головну умову швидкої перемоги

У США є єдина "червона лінія" у питанні підтримки України – це присутність "солдатів на землі", каже американський генерал.

Ходжес назвав головну умову швидкої перемоги України у війні/ 28 ОМБр імені Рицарів Зимового Походу, УНІАН

Україна може перемогти країну-агресорку РФ до кінця 2023 року, якщо Захід надасть винищувачі. Без надання бойової авіації українські військові також можуть перемогти окупантів на полі бою, але тоді це займе набагато більше часу – від трьох до п’яти років.

Для реалізації другого сценарію також буде потрібна підтримка Заходу. Таку думку висловив генерал у відставці, екскомандувач військами США в Європі Бен Ходжес в інтерв’ю DW.

"Що швидше ми надамо їм можливість досягти вирішального результату, то швидше вона (війна – ред.) може закінчитися", – зазначає Ходжес.

У той же час він наголосив, що занепокоєння західних країн підготовкою і сумісністю злітно-посадкових смуг не робить "нездійсненним" надання Україні "можливості" застосовувати літаки, які може надати Захід.

Ходжес зазначає, що єдина "червона лінія", яка може існувати для США у питанні підтримки України – це присутність "солдатів на землі".

Можливість надання винищувачів Україні

Нагадаємо, Польща може поставити Україні винищувачі, такі як F-16 або МіГ-29, але тільки в рамках НАТО або того ж Рамштайна. Наразі такого питання на порядку денному немає. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Войцех Скуркевич.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше зазначав, що Захід протягом декількох тижнів ухвалить рішення щодо надання Україні бойової авіації. Київ зможе розраховувати і на отримання ракет дальністю пуску 200-300 кілометрів після того, як США схвалили передачу GLSDB з бойовим радіусом 150 км.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна, схоже, зможе вирішити питання з постачаннями винищувачів і далекобійної зброї. Він зазначив, що деталі та ключові питання повинні бути оприлюднені пізніше.

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