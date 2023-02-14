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Україна може перемогти Росію в цьому році: Ходжес назвав дві умови

14 лютого 2023, 08:54
Дуже реалістично очікувати, що Україна доб'ється успіху в цьому році, заявив американський генерал.
ходжес, війна
ходжес, війна / скріншот, УНІАН

Україна здатна перемогти Росію у 2023 році. Також ЗСУ цілком можуть деокупувати Кримський півострів.

Генерал-лейтенант, колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю ТСН заявив, що це залежатиме від подальшої допомоги Заходу нашій країні.

"Я вірю, що Україна може перемогти Росію, в тому числі звільнити Крим в цьому році. Якщо захід на чолі з США продовжуватиме надавати все, ми заявили раніше: зброю, боєприпаси, обладнання. І, якщо ми продовжимо зберігати санкції проти Росії. І це, враховуючи якість оборони України, якість стійкості українського народу, а також численні проблеми з боку Росії...", - заявив Ходжес.

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За його словами, заяви про величезні тисячі російських військ в Україні перебільшені.

"У росіян стільки проблем, вони зазнають стільки втрат, у них стільки внутрішніх протистоянь між Пригожиним, Кадировим, Шойгу. Я думаю, що дуже реалістично очікувати, що Україна доб'ється успіху в цьому році, якщо все це буде продовжуватися. Але ми також повинні чітко розуміти, маю на увазі, що Україна також зазнає багато втрат", - підсумував Ходжес.

Україна переможе Росію

Як повідомляв Главред, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозував, що війна в Україні закінчиться влітку 2023 року.

Його прогноз оцінив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов. За його словами, для того, щоб зупинитися на прогнозах головного розвідника України генерала Буданова про літо 2023 року, потрібно успішно провести операцію з розгрому 200-тисячного угруповання російських військ, яку зібрали в РФ для відновлення наступу.

Україна може перемогти країну-агресорку РФ на полі бою і повернути усі свої території, включно з окупованим Кримом. Але українським військовим доведеться стикнутися з низкою проблем.

Росія зганяє на війну своїх мобілізованих, а захисникам України доведеться на ходу освоювати багато нової зброї. Таку думку висловив колишній командувач армією США в Європі Марк Хертлінг в інтерв'ю Wiener Zeitung.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Бен Ходжес
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