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Україна може перемогти РФ і повернути Крим, але є кілька проблем – екскомандувач армією США в Європі

26 січня 2023, 09:40
Скоро можуть відбутися наступальні операції української армії на південному сході та дрібніші тактичні сутички з окупантами на Донбасі у боротьбі за території.
Украинские военные, Марк Хертлинг
Україна може перемогти РФ і повернути Крим/ 93 ОМБр Холодний Яр, УНІАН

Україна може перемогти країну-агресорку РФ на полі бою і повернути усі свої території, включно з окупованим Кримом. Але українським військовим доведеться стикнутися з низкою проблем.

Росія зганяє на війну своїх мобілізованих, а захисникам України доведеться на ходу освоювати багато нової зброї. Таку думку висловив колишній командувач армією США в Європі Марк Хертлінг в інтерв'ю Wiener Zeitung.

"Так, Україна може виграти цю війну. Звичайно, президенту Володимиру Зеленському та українському народу вирішувати, що вважати перемогою. Однак, як сторонній спостерігач, я визначаю перемогу як відвоювання всіх окупованих територій, враховуючи Крим", – зазначає Хертлінг.

Він назвав низку проблем, з якими може стикнутися українська армія на шляху до перемоги. Зокрема, російські окупанти намагатимуться зміцнити свій потенціал за рахунок мобілізованих росіян. У той же час українським військовим доведеться одночасно інтегрувати багато нових систем озброєння, з якими вони не знайомі. Проте українські воїни виявилися дуже здатними до цього, зазначає Хертлінг.

Хто такий Марк Хертлінг

Марк Філіп Хертлінг – колишній офіцер армії США. З березня 2011 року до листопада 2012 року він обіймав посаду командувача армії США в Європі та Сьомої армії. Хертлінг служив на бронетанковій, кавалерійській, плановій, оперативній та навчальній позиціях і командував усіма організаціями від взводу до польової армії. З червня 2014 року Хертлінг виступав як аналітик з питань національної безпеки та військової справи для CNN.

Він зазначає, що ще одним викликом для обох сторін стане втома військових.

Також генерал у відставці впевнений, що незабаром можуть відбутися наступальні операції України на південному сході та дрібніші тактичні сутички з окупантами на Донбасі, щоб відвоювати території.

Нагадаємо, Росія атакувала Україну ракетами. Країна-агресорка випустила ракети як з авіації, так і з кораблів. У кількох областях, у тому числі під Києвом, було чути вибухи. Повідомляється про роботу української ППО, кілька ракет уже збили.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти готуються сьогодні, 26 січня, вдарити по Україні ракетами. Масований ракетний удар вони хочуть здійснити, задіюючи свою авіацію та кораблі, заявив голова Одеської ОВА Максим Марченко. Також це підтвердила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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