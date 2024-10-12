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"От що буде, якщо впаде Селидове": Коваленко поділився похмурим прогнозом

Даяна Швець
12 жовтня 2024, 13:13
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Агресори з Росії почнуть рухатися саме по логістичній артерії.
'От що буде, якщо впаде Селидове': Коваленко поділився похмурим прогнозом
Експерт повідомив, як розвиватиметься ситуація на фронті / Коллаж: Главред, Фото: Defense.gov/Joshua Taeckens, скриншот

Покровськ опиниться під загрозою, якщо окупантам з РФ вдасться захопити місто Селидове, яке знаходиться у Покровському районі Донецької області. Як попередив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, якщо супротивникам вдасться окупувати місто, то фактично вони отримають можливість виходу з південного напрямку на Покровськ. Свою заяву він зробив під час ефіру на Oboz Ua.

"Тобто вони почнуть рухатися саме по логістичній артерії із заходженням безпосередньо у південну частину Покровська. От що буде, якщо впаде Селидове", - пояснив експерт.

Хто такий Олексій Коваленко?

Олексій Коваленко - кандидат біологічних наук, популяризатор науки, автор науково-популярних книжок та блогу "Ботанік в кедах".

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За даними Генштабу, на Покровському напрямкуЗСУ зупинили 20 штурмів росіян у бік населених пунктів Крутий Яр, Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового та Лисівки.

Найбільшу кількість атак було відбито на Курахівському напрямку – 32. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка, Катеринівка та Водяне. Також ворог атакував в районах Новоселидівки, Максимільянівки, Ізмайлівки, Гірника, Зоряного, Курахового, Желанного Другого, Цукуриного, Курахівки, Антонівки.

'От що буде, якщо впаде Селидове': Коваленко поділився похмурим прогнозом
Курахово / Инфографика: Главред

Ситуація на фронті - що відомо

А тим часом щоденні втрати РФ наближаються до 1 300 осіб. Росіяни намагаються зараз ще реалізувати фактор своєї переваги в живій силі. І саме живу силу у рекордних темпах вони утилізують в українських полях.

Лише на Півдні України втрати особового складу противника склали 96 осіб, до того ж ворог втратив 50 одиниць озброєння та військової техніки. ЗСУ знищили чимало техніки та вразили важливі точки окупантів.

Також росіян "заманили" в пастку в Торецьку. ЗСУ за рахунок ефективних вуличних боїв завдають ворогу значних втрат, вказує аналітик.

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