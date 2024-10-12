"Розгромище" росіян на Півдні: ЗСУ знищили чимало техніки та вразили важливі точки

За минулу добу на Півдні України ворог поніс доволі важкі втрати - ЗСУ знищили близько сотні осіб особового складу та 50 одиниць озброєння та військової техніки. Деталями поділилося Оперативне командування "Південь"/Operational Command "South".
Як йдеться в зведенні, упродовж минулої доби зафіксовано 5 штурмів на Херсонському та 9 штурмів на Запорізькому напрямках.
Впродовж доби втрати особового складу противника склали 96 осіб.
Також ворог втратив 50 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
- - 11 одиниць автомобільної техніки
- - 10 гаубиць
- - 4 БпЛА (3-ZALA, 1 - Орлан)
- - 2 баггі
- - 19 мотоциклів
- - 4 човни.
Окрім цього, ЗСУ уразили:
- 7 бліндажів,
- 1 місце зберігання боєприпасів,
- 4 місця зльоту БпЛА,
- 2 спостережні пункти та
- 2 вогневі позиції
- 9 БпЛА типу "Shahed-136"
На жаль, минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинився Херсон та ще 21 населений пункт області. Від дій окупантів 4 людини дістали поранення.
"На Миколаївщині ворог атакував FPV-дронами та БпЛА типу "Shahed". Бив по Снігурівській та Куцурубській громадах. Постраждалих немає. На Дніпропетровщині агресор атакував дронами-камікадзе та важкою артилерією. Били по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій та Мирівській громадах. Обійшлось без жертв. На Запоріжжі окупанти обстріляли 11 населених пунктів області. Постраждали 3 людей", - йдеться в повідомленні.
Що відомо про ОК "Південь"?
Оперативне командування "Південь" - оперативне об'єднання Сухопутних військ Збройних Сил України у південній частині України на території 5 областей. Штаб знаходиться в місті Одеса. Територія відповідальності: Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області, передає Вікіпедія.
Ситуація на фронті - що відомо
Як відомо, ЗСУ завдають катастрофічних втрат військам РФ у Торецьку. Сили оборони України "заманили" росіян в Торецьк і за рахунок ефективних вуличних боїв завдають ворогу болісних результатів.
Водночас в Генштабі ЗСУ розкрили деталі удару по нафтобазі на Луганщині. Там підтвердили ураження нафтобази із ППМ, які, зокрема, призначались для російської армії, результати ураження уточнюються.
А от на Курщині для ворога склалася скрутна ситуація. Експерт Михайло Жирохов зазначив, що окупантам "буде дуже складно втримати територію".
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