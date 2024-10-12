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"Розгромище" росіян на Півдні: ЗСУ знищили чимало техніки та вразили важливі точки

Даяна Швець
12 жовтня 2024, 11:14
184
Впродовж доби втрати особового складу противника склали 96 осіб, до того ж ворог втратив 50 одиниць озброєння та військової техніки.
Росіяни втратили чимало техніки на Півдні України / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 117 окрема бригада сил ТРО

За минулу добу на Півдні України ворог поніс доволі важкі втрати - ЗСУ знищили близько сотні осіб особового складу та 50 одиниць озброєння та військової техніки. Деталями поділилося Оперативне командування "Південь"/Operational Command "South".

Як йдеться в зведенні, упродовж минулої доби зафіксовано 5 штурмів на Херсонському та 9 штурмів на Запорізькому напрямках.

Впродовж доби втрати особового складу противника склали 96 осіб.

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Також ворог втратив 50 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

  • - 11 одиниць автомобільної техніки
  • - 10 гаубиць
  • - 4 БпЛА (3-ZALA, 1 - Орлан)
  • - 2 баггі
  • - 19 мотоциклів
  • - 4 човни.

Окрім цього, ЗСУ уразили:

  • 7 бліндажів,
  • 1 місце зберігання боєприпасів,
  • 4 місця зльоту БпЛА,
  • 2 спостережні пункти та
  • 2 вогневі позиції
  • 9 БпЛА типу "Shahed-136"

На жаль, минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинився Херсон та ще 21 населений пункт області. Від дій окупантів 4 людини дістали поранення.

"На Миколаївщині ворог атакував FPV-дронами та БпЛА типу "Shahed". Бив по Снігурівській та Куцурубській громадах. Постраждалих немає. На Дніпропетровщині агресор атакував дронами-камікадзе та важкою артилерією. Били по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій та Мирівській громадах. Обійшлось без жертв. На Запоріжжі окупанти обстріляли 11 населених пунктів області. Постраждали 3 людей", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про ОК "Південь"?

Оперативне командування "Південь" - оперативне об'єднання Сухопутних військ Збройних Сил України у південній частині України на території 5 областей. Штаб знаходиться в місті Одеса. Територія відповідальності: Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області, передає Вікіпедія.

Ситуація на фронті - що відомо

Як відомо, ЗСУ завдають катастрофічних втрат військам РФ у Торецьку. Сили оборони України "заманили" росіян в Торецьк і за рахунок ефективних вуличних боїв завдають ворогу болісних результатів.

Водночас в Генштабі ЗСУ розкрили деталі удару по нафтобазі на Луганщині. Там підтвердили ураження нафтобази із ППМ, які, зокрема, призначались для російської армії, результати ураження уточнюються.

А от на Курщині для ворога склалася скрутна ситуація. Експерт Михайло Жирохов зазначив, що окупантам "буде дуже складно втримати територію".

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