Росія вдарила по житловому будинку в Кривому Розі: є загиблі та поранені, що відомо

Унаслідок російської атаки по Кривому Рогу сталося влучання у житловий будинок, загинули двоє людей, серед постраждалих — дев’ятимісячна дитина.

Росія вдарила по житловому будинку в Кривому Розі

Росія вдарила "Шахедом" по житловому будинку в Кривому Розі

Внаслідок атаки загинули чоловік та жінка, є поранені

Дев’ятимісячна дитина отримала тяжке поранення та госпіталізована

Ввечері, 12 травня, російські окупаційні війська завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у дописі в Telegram.

"Влучання у житловий будинок. Є загиблі та поранені. Розпочали аварійно-рятувальну операцію", - заявив він. відео дня

До цього Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух російського ударного БпЛА типу "Шахед" в напрямку Кривого Рогу.

Глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа згодом уточнив, що внаслідок атаки дві людини загинули.

"Виникла пожежа.Наслідки уточнюються", - повідомив він.

Олександр Вілкул вказав на те, що загиблим чоловікові та жінці було 43 та 65 років відповідно.

"Маленькій дев'ятимісячній дівчинці відірвало ніжку - на швидкій уже евакуйовано до лікарні, їй надається вся необхідна допомога. Пожежа вже загашена, йде ліквідація наслідків", - додав він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч проти 13 травня країна-агресорка Росія, ймовірно, може здійснити новий комбінований масований удар по території України. Про таку загрозу повідомляють моніторингові канали.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що після завершення так званого перемир’я РФ може готувати чергову хвилю масштабних атак, адже протягом останнього тижня російські війська накопичували ракети та безпілотники.

У ніч на 12 травня Росія вже здійснила масовану атаку дронами по Україні. У Києві оголошували повітряну тривогу, лунали вибухи та працювали сили протиповітряної оборони. Також ворожі безпілотники фіксували у напрямку кількох областей країни.

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

