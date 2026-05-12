РФ готує комбіновану атаку по Україні: названо дату і міста під загрозою

Влада закликає громадян реагувати на сигнали тривоги та перебувати в укриттях під час небезпеки.

Росія може застосувати ракети, дрони та імітаційні цілі

Коротко:

Моніторингові канали попереджають про можливий удар

Ймовірне застосування ракет, БпЛА та імітаційних цілей

Серед цілей: Київ, Одеса, Львів та об’єкти інфраструктури

У ніч із 12 на 13 травня країна-агресорка Росія, ймовірно, може здійснити комбінований масований удар по території України. Про це повідомляють моніторингові канали, посилаючись на попередні дані щодо активності російських військ.

За їхньою інформацією, йдеться про можливе застосування широкого спектра озброєння, зокрема ракет різних типів, ударних безпілотників та імітаційних цілей.

Серед імовірних засобів ураження називаються ракети типу "Кинджал", крилаті ракети Х-101/55, "Іскандер-М" та "Іскандер-К", а також "Калібр". Окремо згадується можливість використання балістичних ракет і великої кількості ударних БпЛА.

Потенційні цілі

Основними потенційними цілями, за оцінками моніторингових джерел, можуть стати Київ, Одеса, Львів, Кривий Ріг та Бурштин.

Також зазначається, що під особливою увагою може перебувати столиця, зокрема низка районів Києва, серед яких Оболонь, Поділ, Солом’янський, Дарницький, Святошинський, Лук’янівка, Нивки, Борщагівка, Виноградар, Жуляни, ДВРЗ та Харківський масив.

Звідки та якими ракетами РФ атакує Україну

Крім того, у зоні потенційного ризику для Київської області називаються Вишгород, Біла Церква, Васильків, Вишневе, Бородянка, Гоголів, Калита та Згурівка.

За даними аналітиків, противник може націлювати удари на об’єкти військово-промислового комплексу, навчальні центри та аеродроми. При цьому підкреслюється, що кількість засобів ураження та напрямки атак можуть змінюватися безпосередньо під час їхнього здійснення.

Також додатково повідомляється про готовність орієнтовно трьох МіГ-31К з "Саваслейки" та одного Ту-22М3 з "Шайковки".

"Не нехтуйте повідомленнями про небезпеку. Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечному місці", — попередили громадян в Івано-Франківській ОВА.

Які можливі цілі нового масованого удару РФ - думка експерта

Російські війська, ймовірно, продовжують готувати хвилі масованих ракетно-дронових атак по території України та змінюють підходи до вибору цілей. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, росіяни дедалі частіше можуть зосереджуватися на об’єктах паливної інфраструктури, зокрема автозаправних станціях, намагаючись ускладнити українську логістику.

Експерт нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення РФ масово завдавала ударів по нафтобазах у різних регіонах України, однак після зміни системи постачання пального Україною акцент атак, імовірно, змістився.

За його оцінкою, після втрати значної частини нафтобаз росіяни намагаються вражати точки, де відбувається безпосереднє поповнення паливних запасів, особливо у прифронтових областях.

Він припустив, що удари по паливній інфраструктурі можуть і надалі залишатися одним із пріоритетних напрямків російських атак.

Як повідомляв Главред, ввечері, 12 травня, російські окупаційні війська завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у дописі в Telegram.

Крім того, у ніч на 12 травня Росія завдала масованого удару дронами по Україні. У Києві було оголошено повітряну тривогу. Були чутні звуки вибухів. Працювали сили ППО. Групи ворожих БПЛА фіксували в напрямку кількох областей.

Нагадаємо, що окупаційні війська РФ майже 20 разів атакували Дніпропетровську область артилерією та безпілотниками, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

