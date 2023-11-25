Увійшли з моря і завдали удару: в СБУ розповіли, як атакували Кримський міст Путіна

Україна заволоділа документами, в яких були вказані всі найважливіші параметри будівництва російського Кримського моста, розповіли в Службі безпеки.

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Україна завдала удару по Кримському мосту дронами Sea Baby / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Служба безпеки та Військово-морські сили України 18 липня 2023 року атакували незаконний російський Кримський міст у захопленому Криму дронами типу Sea Baby. БПЛА увійшли з моря. Українські фахівці перед нанесенням удару ретельно збирали інформацію. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк.

У документальному фільмі СБУ. Спецоперації перемоги він розповів про те, що липневий удар по Кримському мосту – спільна операція Служби безпеки і ВМС ЗСУ. Перед тим, як завдати удару, фахівці зібрали всю необхідну інформацію.

"Було здійснено комплекс відповідних оперативних, у тому числі оперативно-технічних заходів. Була отримана відповідна документація, яка була нами використана для майбутнього планування нанесення вогневого ураження", - розповів Малюк. відео дня

Бригадний генерал військової контррозвідки СБУ Хантер сказав, що Малюк подарував йому робочу документацію "Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку". У ній українські спецслужби знайшли все найнеобхідніше.

"Де він її взяв, я можу тільки здогадуватися. Конструкторська документація танка, ракети, літака — вона сама по собі таємниця. Не кажучи вже про такий стратегічний об'єкт, як Кримський міст. Тут ми знайшли все, що нам було потрібно для того, щоб зрозуміти, як ми його зруйнуємо", - сказав Хантер.

Василь Малюк підкреслив, що Хантер – сильний інженер, який здатний правильно прораховувати умови. Разом з ним СБУ виробляла і планувала операцію.

Ситуація на Кримському мосту

У ГУР спрогнозували сценарій остаточного знищення Кримського мосту - зокрема, речник відомства Андрій Юсов розповів, коли вирішиться доля шляхопроводу. За його словами, все відбудеться свого часу.

ВМСУ натякнули на удари по Кримському мосту - речник ВМС Дмитро Плетенчук сказав, що українські дрони можуть бити по естакаді. Міст буде зруйнований тоді, коли цього вимагатиме ситуація.

У ЗСУ нарешті з'явилися можливості зруйнувати Кримський міст, вважає військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, необхідна масована ракетна атака, оскільки у ворога на півострові серйозна ППО.

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