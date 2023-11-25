УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Увійшли з моря і завдали удару: в СБУ розповіли, як атакували Кримський міст Путіна

Андрій Ганчук
25 листопада 2023, 12:36оновлено 25 листопада, 13:23
Україна заволоділа документами, в яких були вказані всі найважливіші параметри будівництва російського Кримського моста, розповіли в Службі безпеки.
СБУ, дрони, Кримський міст
Україна завдала удару по Кримському мосту дронами Sea Baby / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Служба безпеки та Військово-морські сили України 18 липня 2023 року атакували незаконний російський Кримський міст у захопленому Криму дронами типу Sea Baby. БПЛА увійшли з моря. Українські фахівці перед нанесенням удару ретельно збирали інформацію. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк.

У документальному фільмі СБУ. Спецоперації перемоги він розповів про те, що липневий удар по Кримському мосту – спільна операція Служби безпеки і ВМС ЗСУ. Перед тим, як завдати удару, фахівці зібрали всю необхідну інформацію.

"Було здійснено комплекс відповідних оперативних, у тому числі оперативно-технічних заходів. Була отримана відповідна документація, яка була нами використана для майбутнього планування нанесення вогневого ураження", - розповів Малюк.

відео дня

Бригадний генерал військової контррозвідки СБУ Хантер сказав, що Малюк подарував йому робочу документацію "Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку". У ній українські спецслужби знайшли все найнеобхідніше.

"Де він її взяв, я можу тільки здогадуватися. Конструкторська документація танка, ракети, літака — вона сама по собі таємниця. Не кажучи вже про такий стратегічний об'єкт, як Кримський міст. Тут ми знайшли все, що нам було потрібно для того, щоб зрозуміти, як ми його зруйнуємо", - сказав Хантер.

Василь Малюк підкреслив, що Хантер – сильний інженер, який здатний правильно прораховувати умови. Разом з ним СБУ виробляла і планувала операцію.

Ситуація на Кримському мосту

У ГУР спрогнозували сценарій остаточного знищення Кримського мосту - зокрема, речник відомства Андрій Юсов розповів, коли вирішиться доля шляхопроводу. За його словами, все відбудеться свого часу.

ВМСУ натякнули на удари по Кримському мосту - речник ВМС Дмитро Плетенчук сказав, що українські дрони можуть бити по естакаді. Міст буде зруйнований тоді, коли цього вимагатиме ситуація.

У ЗСУ нарешті з'явилися можливості зруйнувати Кримський міст, вважає військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, необхідна масована ракетна атака, оскільки у ворога на півострові серйозна ППО.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
СБУ Кримський міст війна Росії та України Василь Малюк
Реклама

Головне за день

"Завжди ненавиділа Україну": Подоляк розніс Росію і звернувся до світу

"Завжди ненавиділа Україну": Подоляк розніс Росію і звернувся до світу

14:13 Політика
Ці міста обстрілюватимуть найбільше: британський полковник розкрив тактику росіян

Ці міста обстрілюватимуть найбільше: британський полковник розкрив тактику росіян

13:56 Україна
Штурмують з флангів, в лобову, і намагаються оточити: що відбувається біля Авдіївки

Штурмують з флангів, в лобову, і намагаються оточити: що відбувається біля Авдіївки

13:48 Україна
Всі головні новини

Останні новини

14:13

"Завжди ненавиділа Україну": Подоляк розніс Росію і звернувся до світу

13:56

Ці міста обстрілюватимуть найбільше: британський полковник розкрив тактику росіян

13:50

Експерт про нові подробиці спецоперації СБУ: Зламали логістику ворога

13:48

Штурмують з флангів, в лобову, і намагаються оточити: що відбувається біля Авдіївки

13:20

Українцям платять доплати до пенсій: хто і скільки отримає

Україна навесні-влітку 2025-го вийде на кордони 1991 року і вступить до НАТО - СвітанУкраїна навесні-влітку 2025-го вийде на кордони 1991 року і вступить до НАТО - Світан
13:19

Росія накопичила ракети для ударів по Україні: у ЗСУ дізналися про їх кількість

13:02

Головоломка для людей із високим IQ: потрібно знайти цуценя за 11 секунд

12:55

Вибачиться і повернеться в Мосвку: в Росії спрогнозували покаяння Лободи

12:52

Місячний календар на грудень 2023: коли найкраще планувати весілля і стригтися

Реклама
12:36

Увійшли з моря і завдали удару: в СБУ розповіли, як атакували Кримський міст Путіна

12:27

Павло Зібров лукаво потролив Потапа за його поїздки в "іспанську ТРО"

12:00

Сирський відвідав ЗСУ під Куп'янськом і Бахмутом: у командуванні ухвалили рішення

11:55

Активність авіації зменшилась: генерал розкрив деталі наступу на Мелітополь

11:32

Росія почала третю хвилю наступу на Авдіївку: в ISW розкрили подробиці

11:23

Місячний календар 26 листопада 2023: супутник обіцяє розхитану психіку, але вирішення фінансових питань

11:23

Агресори дронами пошкодили електромережі: в "Укренерго" пояснили, де чекати відключень

11:18

"Операція почалась о 5 ранку": росіяни перейшли в наступ із технікою - офіцер ЗСУ

10:56

Віра Брежнєва нишком вперше заспівала в Києві

10:47

Гороскоп на грудень 2023 для Стрільців: Юпітер принесе подарунки під Новий рікВідео

10:41

Шкода до сліз: дочка тяжкохворого Брюса Вілліса показала з ним відеоВідео

Реклама
10:20

200-х вивозили цілий день: нові деталі удару по окупантах в Криму

10:16

Гороскоп на завтра 26 листопада 2023: Раку - сильне розчарування, Козерогу - невизначеність

10:15

Ціни на овочі: у Мінагрополітики розповіли, чи готувати українцям гаманці

09:39

Це увійде в історію: деталі просування ЗСУ на лівому березі Дніпра - Братчук

09:30

Церковне свято 26 листопада: що не можна робити у день преподобного Аліпія

09:26

Рекордна атака дронами по Україні: сили ППО знищили 71 із 75 цілейФото

09:23

Кого не зможуть мобілізувати взимку і що потрібно для відстрочки: що говорять закони

09:11

Навіть свекруха попросить дати цей рецепт картопляної запіканки з куркою за годину

08:41

Через атаку дронів у Києві без світла Залишилося 77 житлових будинків - Міненерго

08:17

2024-й обіцяє бути вже точно не легшим за 2023-йПогляд

07:50

Під час атаки на Кримський міст СБУ дрони били і по фрегату "Адмірал Ессен" - СБУ

06:53

Масована атака на Київ: усі подробиці

06:30

Гороскоп на грудень 2023 для Тельців: у коханні - драма, у фінансах - успіхВідео

06:29

Чи можуть ЗСУ повноцінно форсувати ДніпроПогляд

05:30

У дім прийде багатство: мольфар назвав 3 місця, де не можна зберігати грошіВідео

05:00

Ці лайфхаки врятують, якщо замерзла дверна ручка в машині, збережи, щоб не загубити

04:48

Як очистити злив раковини без хімічних засобів: домашній метод, який працює

04:00

Викиньте її із аптечки негайно: лікар розповіла про реальну шкоду від "зеленки"

03:05

Тяжкохворий Вілліс разом з Демі Мур з'явився на великому сімейному фото

02:40

Фронт окупантів впаде у 2 областях: Світан спрогнозував зміни у війніВідео

Реклама
02:10

Від біндера до туалетного паперу: підставка для телефону своїми руками

01:35

У Мережі показали геніальний метод, як висушити одяг за п’ять хвилинВідео

24 листопада, п'ятниця
23:33

"Що за прасувальна дошка": Волочкова знову злякала фото в купальнику

23:10

Війна могла закінчитися весною 2022 року: чому Київ відмовився від цього сценарію

23:02

Третя хвиля наступу: окупанти "тиснуть" на Авдіївку з чотирьох сторін

22:55

2-річний прийомний син Мірошниченко переніс операціюВідео

22:52

Розвідка в Естонії розкрила цілі ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

21:50

Літні і з залежностями: Росія відправляє неугодних на штурм Куп'янська

21:50

Слово тримає донині: Арахамія - про дзвінок Лукашенка в перший день війни

21:22

"Переговорна позиція дуже погана": Арахамія відповів чи піде Україна на переговори з Росією

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти