Захист росіянам не допоможе: у ВМСУ натякнули на удари по Кримському мосту

Українські сили не приховують, що Кримський міст, який є основним логістичним маршрутом окупантів на півдні, залишається ціллю ЗСУ для завдання ударів.

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Україна зобов'язується зруйнувати Кримський міст / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот соцмережі

Українські дрони здатні подолати російський захист Кримського мосту, поділився речник ВМС Дмитро Плетенчук в інтерв'ю Укрінформу.

Він нагадав, що росіяни організували "патрулювання" в Чорному морі бойових дельфінів. Крім того, країна-окупант застосовує різного типу загородження, які повинні нібито запобігти ударам морських дронів.

"Там вже і бойові дельфіни є. Я не знаю, кого ще потрібно в цю систему охорони додати. Тому що ми бачимо: у них там різноманітні способи застосовуються - бонові загородження на притоплених баржах вони розтягнули проти наших надводних і підводних дронів, але прохід залишається. І звичайно, прохід достатній для того, щоб туди прошмигнув наш маленький дрон", - заявив Плетенчук. відео дня

У цьому ж інтерв'ю Плетенчук заявив, що "Керченський міст буде зруйновано тоді, коли цього вимагатиме ситуація".

Нові вибухи в Криму

У Севастополі ввечері 24 жовтня пролунав потужний вибух, від якого затремтіли вікна. "Бавовну" було чутно у радіусі 7 км, в тому числі в Балаклаві, де розміщено низку військових об'єктів, підконтрольних російському угрупованню.

Журналіст Денис Казанський писав про "найпотужніший приліт" по аеродрому Бельбек в Севастополі, де базувалася російська авіація.

Раніше ЗМІ інформували, що російські окупанти розмістили літаки МіГ-31 на аеродромі "Бельбек". Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат тоді натякнув, що "полювання ЗСУ на аеродроми триватиме".

Крім того, щонайменше друга ракетна атака була здійснена на військову частину ЗС РФ в Сахарній головці. В результаті падіння ракети спалахнув ліс, територія військової частини нібито не постраждала.

Пізніше з'ясувалося, що поруч з населеним пунктом розміщено щонайменше чотири склади з російською зброєю. Там зокрема зберігається і ракетне озброєння.

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