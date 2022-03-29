Вісім окупантів та начальник штабу епічно "самоліквідувалися" під Черніговом

Вісім окупантів і начальник штабу епічно "самоліквідувалися" під Черніговом / Reuters

При організації понтонно-мостової переправи через Десну потонуло 8 окупант і начальник штабу 40-го інженерно-саперного полку Олександр Корник.

Шість тіл не змогли дістати з води через сильну течію, повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"27 березня під час наведення понтонно-мостової переправи через річку Десна в районі Чернігова загинув начальник штабу 40 інженерно-саперного полку (в/ч 14330, Ішим) підполковник Корник Олександр. Разом з ним загинуло 8 і отримали поранення ще 17 військовослужбовців полку. Шість тіл загиблих військовослужбовців не змогли дістати з води, їх віднесло течією", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Раніше ми повідомляли, що еліта російського спецназу зганьбилася в Україні - за 5 днів не змогли взяти Елеватор з бійцями ТРО. Зараз ворог намагається зібрати військовий резерв звідусіль, щоб хоч якось вплинути на результат війни.

читайте такожРосійський комісар родом з Київщини відправляє солдатів в Україну: в Яготині досі живе його матиТакож ми повідомляли, що росіянин вкрав, розфарбував і роз'їжджав на шкільному автобусі по українській землі. На щастя, він зустрів українських воїнів.

Читайте також: