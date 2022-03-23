Росіянин вкрав і розфарбував шкільний автобус, але далеко не поїхав - його зустріли ЗСУ

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Росіянин вкрав, розфарбував і роз'їжджав на шкільному автобусі по українській землі. На щастя, він зустрів українських воїнів.

Наші військовослужбовці ліквідували військового. Відомо, що його звали Андрій, розповіли на Facebook-сторінці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого

"Москальська бридка гниль спотворює абсолютно все, до чого торкається, гадячи своїм духом і примітивними Z-етками. У цьому автобусі пересувався по нашій українській землі ворожий солдатик Андрій, помічник гранатометника. Від Андрійка вже нічого не залишилося, пішов на перегній", - повідомили в бригаді.

Також після нього залишився щоденник, який російський військовий почав вести 23 лютого. Українська бригада оприлюднила перший запис російського окупанта зі щоденника:

23.02. Я сидів всю ніч, запал пиво, їв чіпси, грав Kingdome come. Заснув о 7 годині.

Прокинувся від дзвінка начальника. У 3 на роботу з речами, сказав це в 12 годин.

Мати запанікувала, я подзвонив Ніколаєнко, сказав мені потрібно йти. До кінця пручався, все ж пішов.

Виїхав о 2 годині з батьком і Мариною, щоб тата не забрали на зворотному шляху.

Прийшов на роботу, внесли в список, відвезли на М'ясокомбінат. Дали форму, запхали у вантажівку, де я сидів на підлозі.

Окупант написав також, що приїхав в Іловайськ, потім їх розподілили і так вже покійний Андрій став стрільцем-помічником гранатометника.

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Нагадаємо, раніше ВСУ знищили танк Т-80УМ2 "Чорний орел", який у путінської армії був тільки один. Успішного удару було завдано 93-ю окремою механізованою бригадою"Холодний Яр".

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