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Дізналися від "товаришів", як в Україні б'ють окупантів: у РФ 58 військових відмовилися їхати на війну

29 березня 2022, 07:57

Російські військові захотіли повернутися назад додому до Калінінграду.

російські війська, танк
Контрактники, що приїхали до Білгородської області, відмовилися їхати на війну Росії проти України - журналіст / Reuters

Росія на війну проти України зібралася відправити військовослужбовців 9 мотострілецького полку з Калінінградської області. Однак 58 російських військових після того, як прибули до Бєлгородської області і поспілкувалися зі своїми "товаришами", різко відмовилися воювати і висловили бажання повернутися додому. Про це заявив журналіст УНІАН Роман Цимбалюк.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він розповів про те, що військовослужбовці 9 мотострілецького полку військової частини 88771 18 мотострілецької дивізії Балтійського флоту, що базується в Советську Калінінградської області, раніше прибули у Бєлгородську область і готувалися до відправки на війну з армією України.

Однак, за його словами, поговоривши з іншими військовими, які щойно повернулися з України, вони відмовилися воювати і висловили бажання повернутися додому.

"Поспілкувавшись з військовослужбовцями зі складу іншої дивізії, які щойно повернулися з України, бажання воювати у контрактників різко зникло. 58 військовослужбовців за контрактом 9 полку відмовилися від вибуття на Україну і захотіли повернутися назад додому до Калінінграду", - підкреслив Роман Цимбалюк.

Нагадаємо, під час війни Росії проти України збільшилася кількість випадків, коли російські військові відмовляються від виконання злочинних наказів. У Генштабі ЗСУ раніше розповіли, що в Охтирському районі Сумської області 300 солдатів РФ пішли з району бойових дій і забрали з собою 70 одиниць техніки.

viber
російські війська Роман Цимбалюк війна Росії та України
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