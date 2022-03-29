Російський комісар родом з Київщини відправляє солдатів в Україну: в Яготині досі живе його мати

Російський комісар родом з Київщини відправляє солдатів в Україну / facebook.com/ch.perec

Російський полковник Валерій Грицай, який обіймає посаду військового комісара Бєлгородської області Росії, народився в Яготині під Києвом.

В Україні він прожив 30 років, а тепер відправляє російських солдатів воювати проти рідної країни, повідомив офіцер ЗСУ Юрій Задоя на своїй сторінці в Facebook.

Грицай проводить мобілізацію, щоб нищити своїх земляків. За словами Задоя, в Яготині досі проживають мама і сестра зрадника України. Тепер Грицая очікує міжнародне правосуддя за виконання злочинних наказів, що призвели до тисяч людських жертв.

"Подивися на свого главу Шойгу (Міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Ред.). Він сховався в лікарні і фактично самоусунувся від виконання путінських доручень. Зроби і ти так, поклади на стіл рапорт і станеш героєм для своїх земляків, ніж посмертно "героєм" для кремлівської зграї", – підкреслив Задоя.

читайте також"Це нелюд": генерал РФ воює проти рідного брата-українця з ЗСУНагадаємо, Російський воєначальник Ігор Гіркін, також відомий під військовим псевдонімом Ігор Стрєлков, визнав, що війна Володимира Путіна проти України мала неприємні наслідки. Ветеран армії і колишній офіцер ФСБ підтвердив, що Україні вдалося дати відсіч Росії.

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