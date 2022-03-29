УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Російський комісар родом з Київщини відправляє солдатів в Україну: в Яготині досі живе його мати

29 березня 2022, 12:37

Полковник проводить мобілізацію, щоб знищувати своїх земляків

false
Російський комісар родом з Київщини відправляє солдатів в Україну / facebook.com/ch.perec

Російський полковник Валерій Грицай, який обіймає посаду військового комісара Бєлгородської області Росії, народився в Яготині під Києвом.

В Україні він прожив 30 років, а тепер відправляє російських солдатів воювати проти рідної країни, повідомив офіцер ЗСУ Юрій Задоя на своїй сторінці в Facebook.

Грицай проводить мобілізацію, щоб нищити своїх земляків. За словами Задоя, в Яготині досі проживають мама і сестра зрадника України. Тепер Грицая очікує міжнародне правосуддя за виконання злочинних наказів, що призвели до тисяч людських жертв.

"Подивися на свого главу Шойгу (Міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Ред.). Він сховався в лікарні і фактично самоусунувся від виконання путінських доручень. Зроби і ти так, поклади на стіл рапорт і станеш героєм для своїх земляків, ніж посмертно "героєм" для кремлівської зграї", – підкреслив Задоя.

читайте також"Це нелюд": генерал РФ воює проти рідного брата-українця з ЗСУНагадаємо, Російський воєначальник Ігор Гіркін, також відомий під військовим псевдонімом Ігор Стрєлков, визнав, що війна Володимира Путіна проти України мала неприємні наслідки. Ветеран армії і колишній офіцер ФСБ підтвердив, що Україні вдалося дати відсіч Росії.

Читайте також:

viber
війна в Україні вторгнення Росії
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 29 березня 2022: Овнам – гроші, Левам – успіх, Стрільцям - обманГороскоп на сьогодні, 29 березня 2022: Овнам – гроші, Левам – успіх, Стрільцям - обман Рекордний залп за всю історію війни: окупанти випустили по Львову 80 ракет - АрестовичРекордний залп за всю історію війни: окупанти випустили по Львову 80 ракет - Арестович Путіна може вбити його ж дочка і ця можливість зростає - експерт з РФПутіна може вбити його ж дочка і ця можливість зростає - експерт з РФ У Києві помітили дивне "ангельське кільце" з димуУ Києві помітили дивне "ангельське кільце" з диму Міноборони РФ дало "задню": штурм українських міст нібито не планувавсяМіноборони РФ дало "задню": штурм українських міст нібито не планувався

Останні новини

13:49

Роман Цимбалюк. Путін відмовився від захоплення Києва? Відеоблоги

13:37

Депутат Держдуми РФ запропонував завдати ядерного удару по Азербайджану

13:29

ЗСУ ліквідували під Харковом полковника РФ – командира 200-ї бригади

13:25

Вісім окупантів та начальник штабу епічно "самоліквідувалися" під Черніговом

13:03

Перелом уже близько: український генерал назвав ймовірну дату закінчення війниВідео

Реклама
13:02

Чат із волонтером і блогером Юрієм Касьяновим

12:59

Переговори України і Росії в Стамбулі: перші подробиціВідео

12:55

Летіли з Білорусі: окупанти випустили по Львову найпотужніші ракетиВідео

12:53

Шустер назвав причину, по якій Путін захоче закінчити війну до Великодня

12:49

Карпатська мольфарка розповіла, що чекає Росію після поразки у війні проти України

12:42

Ізраїль і Туреччина готують удар по позиціях РФ у Європі: ЗМІ дізналися про плани щодо газопроводу

12:37

Російський комісар родом з Київщини відправляє солдатів в Україну: в Яготині досі живе його мати

12:27

Патова ситуація: чому в нових переговорах України і Росії рано очікувати проривуПогляд

12:26

"Неякісні війська": експерт пояснив, скільки ще додаткових сил може "нашкрябати" ПутінВідео

12:24

Неймовірно смачні пиріжки з лаваша з яйцем і зеленню: готувати всього 10 хвилинВідео

11:47

В Кремлі шкодують про розв’язану війну і хотіли б "відмотати" все назад – російський опозиціонерВідео

11:42

Нові трофеї для армії України: у Харківській області відкопали танки окупантів РФ

11:34

В Ірпені окупанти по-звірячому вбили батьків диригента Львівської опери

11:07

Вимоги України, позиція РФ і виступ Ердогана: у Стамбулі йде зустріч Києва та Москви

10:40

Окупанти влучили в Миколаївську ОДА, під завалами лишаються 11 людейВідео

Реклама
10:30

Гороскоп на завтра, 30 березня 2022: Стрільцям - зміни на краще, Козерогам - суперники

10:29

ЗСУ успішно контратакує, проте загроза Києву зберігається – Міноборони БританіїВідео

10:19

Зеленський зробив те, на що ніколи не наважиться Путін: як український президент обскакав російськогоПогляд

10:17

Ракета окупантів вдарила по будинку колишнього українського прем'єра

10:03

"Ти захопити нас, собака, і не мрій": у Лісапетному батальйоні пообіцяли перегризти глотку ПутінуВідео

09:45

Українці знищили корабель" Саратов " у Бердянську зброєю, що не призначена для боїв на морі - СБУ

09:31

Коли Росія напала, ФРН відмовила Україні в зброї і щодо SWIFT: Берлін був упевнений в окупації - посол

09:18

Тотальна перевага: ЗСУ за добу знищили 8 літаків, три вертольоти, чотири БПЛА і дві ракети РФ

09:12

За прикладом Сирії: чому Росія вирішила бомбити всю УкраїнуПогляд

08:52

Гороскоп на сьогодні, 29 березня 2022: Овнам – гроші, Левам – успіх, Стрільцям - обман

08:36

Росіяни звозять до Білорусі ракети для Іскандерів: скільки коштує і чим небезпечний ракетний комплекс

08:32

У партії Путіна запропонували визнати всіх, хто говорить російською, своїми "співвітчизниками"

07:57

Дізналися від "товаришів", як в Україні б'ють окупантів: у РФ 58 військових відмовилися їхати на війну

07:51

"У травні ми вже повинні смажити шашлики": астролог назвав дату закінчення війни та розповів про угоди з РФ

07:24

Еліта російського спецназу зганьбилася в Україні - за 5 днів не змогли взяти елеватор з бійцями ТРО

07:07

РФ накопичує техніку біля кордонів України: у Курській області її більше, ніж було 24 лютого – експерт

06:53

Українські захисники назавжди приземлили новітній безпілотник РФ "Орлан-10" за $120 000

06:35

Небо над Україною не закриють, миротворців НАТО теж не буде: Шольц назвав позицію Заходу щодо війни

06:27

Росія вже програла війну, але все ще намагається зруйнувати УкраїнуПогляд

06:02

Окупанти Росії намагаються оточити ЗСУ на Донбасі, щоб натиснути на Київ у перемовинах - США

Реклама
05:36

План України - це перемога і звільнення територій: Кулеба відповів Путіну на погрозу "всіх знищити"Відео

04:47

У Кремлі розповіли, чи натисне Путін на ядерну кнопку у війні з Україною

04:15

"Совість з хріном": Станіслав Боклан присоромив "армію тих, що мовчать" та пропутінських артистівВідео

04:00

Завдяки батькові: на кого зять Путіна проміняв президентську дочку, яку він готує для влади царством

03:40

Всюди голови орків, а Зеленський на коні: Арестович розшифрував пророкування Нострадамуса

03:25

РФ спробує виграти другу фазу війни: стратег з безпеки розповіла, як саме

03:10

Розкрито панічний головний біль Путіна у сфері безпеки

02:50

"Через важкі втрати": британська розвідка заявила, що РФ перекинула в Україну "вагнерівців"

02:25

Названа причина нездужання Абрамовича після переговорів

02:00

РФ не хоче "денацифікації" і "демілітаризації" України і не проти її вступу до ЄС - Financial Times

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти