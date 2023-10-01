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Війна затягнеться, якщо ЗСУ не вийдуть до Азовського моря: тривожний прогноз експерта

Ангеліна Підвисоцька
1 жовтня 2023, 23:20 оновлено 1 жовтня, 23:23
Якщо українські військові зможуть вийти до Азовського моря, то це зломить тенденцію до виснаження.
ВСУ
Війна в Україні затягнеться, якщо ЗСУ не вийдуть до Азовського моря / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Українцям варто готуватися до затяжної війни, якщо ЗСУ не зможуть вийти до Азовського моря. У такому випадку це буде війна на виснаження. Так вважає ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман, повідомляє Еспресо.

Він акцентує на тому, що саме вихід до моря міг би зламати тенденцію перетворення війни на виснаження.

"У разі розрізу суходільного коридору це змінювало все стратегічне положення на фронті. Цим південний напрямок відрізняється від інших, тому що весь фронт має форму підкови і єдине місце, де цю підкову можна розламати на дві частини – це південь. Якщо це не виходить — війна триває, як досі", — каже Гендельман.

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Водночас він розуміє, що Росії прийнятна війна на виснаження, але Україні такий сценарій не є вигідним. З іншого боку, експерт переконаний, що росіяни теж не планували тривалу війну.

Війна в Україні

Раніше з'явився тривожний прогноз щодо термінів закінчення війни. В ході війни сторони активно застосовують нові інтегровані системи управління боєм.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін наказав призвати в армію десятки тисяч людей. У РФ заявляли про призов на військову службу людей з окупованих територій України.

Нагадаємо, що розвідка Німеччини повідомила, що Путін може мобілізувати ще 1 млн осіб. Восени минулого року агресор Росія мобілізувала близько 300 тисяч осіб, частина з них вже спрямована на війну проти України, сказав Бруно Каль.

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війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії
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