У Києві прогриміли потужні вибухи: перші подробиці про роботу ППО

У небі над Києвом збили ворожі ракети / Telegram

Ракетна атака російських окупантів за Києвом сталася в середу, 19 жовтня.

У місті були чутні гучні вибухи. В Мережі повідомили про серію вибухів.

Зазначимо, що звуки вибухів були чутні в центрі Києва, а також на Лівому березі столиці.

Пізніше в Мережі з'явилася інформація про те, що в небі над Києвом українські захисники збили ракети російських окупантів.

За деякими даними, в результаті ефективної роботи ППО були знищені 5 ракет РФ.

/ Telegram

Мер Києва підтвердив, що Сили оборони збили над столицею кілька ворожих ракет.

/ Скриншот

Зазначимо, що над Чернігівською областю українські військові ліквідували дві ворожі ракети.Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"Сили оборони Чернігівщини збили над Коптями дві ракети", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 жовтня близько 9 ранку російські окупанти вдарили трьома ракетами по Києву. Вибухи зафіксували на двох об'єктах критичної інфраструктури в Деснянському районі столиці. Це підтвердив і міський голова Києва Віталій Кличко.

Відразу після" прильотів " в деяких районах столиці на Лівому березі згасло світло. У місці попадання ракет відразу почалася сильна пожежа, в небі видно чорний густий дим.

Слід зазначити, що Росія другий день поспіль тероризує жителів і гостей столиці.

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