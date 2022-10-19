У Києві прогриміли потужні вибухи: перші подробиці про роботу ППО

Звуки вибухів були чутні в центрі Києва, а також на Лівому березі столиці.
Ракетна атака російських окупантів за Києвом сталася в середу, 19 жовтня.
У місті були чутні гучні вибухи. В Мережі повідомили про серію вибухів.
Зазначимо, що звуки вибухів були чутні в центрі Києва, а також на Лівому березі столиці.
Пізніше в Мережі з'явилася інформація про те, що в небі над Києвом українські захисники збили ракети російських окупантів.
За деякими даними, в результаті ефективної роботи ППО були знищені 5 ракет РФ.
Мер Києва підтвердив, що Сили оборони збили над столицею кілька ворожих ракет.
Зазначимо, що над Чернігівською областю українські військові ліквідували дві ворожі ракети.Про це повідомляє оперативне командування "Північ".
"Сили оборони Чернігівщини збили над Коптями дві ракети", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 18 жовтня близько 9 ранку російські окупанти вдарили трьома ракетами по Києву. Вибухи зафіксували на двох об'єктах критичної інфраструктури в Деснянському районі столиці. Це підтвердив і міський голова Києва Віталій Кличко.
Відразу після" прильотів " в деяких районах столиці на Лівому березі згасло світло. У місці попадання ракет відразу почалася сильна пожежа, в небі видно чорний густий дим.
Слід зазначити, що Росія другий день поспіль тероризує жителів і гостей столиці.
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