Потужний залп ППО: ЗСУ збили 14 повітряних цілей окупантів РФ

ППО захистило небо України від ракет РФ / Telegram

Чотири випущені російськими окупантами крилаті ракети і десять дронів-камікадзе Shahed-136 були збиті в небі над Україною вдень у середу.

Про це йдеться в повідомленні в Телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

"О 12:05 19 жовтня ворог атакував Україну з північно-східного напрямку стратегічною авіацією. З бомбардувальників-ракетоносців-Ту-95 і Ту-160 випущено шість крилатих ракет Х-101/Х-555. Одна ракета знищена винищувальною авіацією, одна зенітно-ракетним підрозділом в зоні відповідальності повітряне командування "Центр" на Київщині та Вінницькій області. Ще дві ракети - збиті протиповітряною обороною Сухопутних військ на Чернігівщині", - йдеться в повідомленні.

Одночасно з ракетними обстрілами окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-136 з північного напрямку, в тому числі з території Білорусі. "Станом на 15:30 десять баражуючих боєприпасів були знищені протиповітряною обороною Повітряних Сил Повітряного командування "Центр", - розповіли в повітряних силах ЗСУ.

Нагадаємо, ракетна атака російських окупантів по Києву сталася в середу, 19 жовтня.

У місті були чутні гучні вибухи. У мережі повідомили про серію вибухів.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що Сили оборони збили над столицею кілька ворожих ракет.

Зазначимо, що над Чернігівською областю українські військові ліквідували дві ворожі ракети. Про це повідомляє оперативне командування"Північ".

"Сили оборони Чернігівщини збили над Коптями дві ракети", - йдеться в повідомленні.

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