УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Був пік їхньої можливостей: експерт оцінив шанси на повторення ворогами ракетного удару по Україні

13 жовтня 2022, 02:15

Експерт Роман Світан зазначив, що під час масштабної атаки на Україну окупантами були використані різні ракетоносії та системи управління.

Ракета, ракетний удар, дим
Експерт оцінив шанси на повторення ворогами ракетного удару по Україні / Reuters , pixabay.com

Російські окупанти зможуть влаштувати нову масштабну ракетну атаку по об'єктах в Україні, однак не раніше, ніж через тиждень. Про це в ефірі проекту Freeдом заявив відомий військовий експерт Роман Світан.

"Я думаю, що вчора (10 жовтня ‒ Главред) був пік того, що змогли зробити росіяни. Була багатоешелонована атака різношвидкісними і різновисотними ракетами, включаючи і дрони-камікадзе. Швидше за все, ця атака готувалася тиждень, може, днів 10", ‒ вважає він.

Світан зазначив, що під час масштабної атаки на Україну окупантами були використані різні ракетоносії і системи управління.

"Такі атаки готуються досить довго. Ще раз повторюся: такого рівня атаку, я думаю, вони зможуть повторити через тиждень, не раніше. Тому що є цикл підготовки. Якщо вони б готувалися до кількох хвиль такого рівня, як вчора було, то вона була б вчора ввечері", ‒ говорить він.

Світан зазначив, що зараз ймовірність повторення такої атаки окупантів набагато і набагато нижче.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в мережі спливло відео того, як передбачуваний Керівник ПВК "Вагнер" бізнесмен Євген Пригожин (більш відомий як "кухар Путіна") відвідав в'язницю в Республіці Мордовія (російській глибинці), де займався вербуванням ув'язнених - для участі у війні проти України.

До того раніше російський оппозіонер-політолог Андрій Піонтковський говорив про те, що у разі подальших успіхів ЗСУ на фронті Росію чекає переворот, який закінчиться поваленням Володимира Путіна.

Піонтковський вважає, що недавні вибухи в Новофедорівці в Криму – не тільки відмінний військовий експеримент, але і має психологічний ефект. А систему кремлівської брехні і пропаганди може зламати звільнення Херсона

Інші новини:

ЗСУ війна Росії та України ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:49

Поразки російської армії в Україні наближають кінець Путіна, в Кремлі шукають переговорів - Маломуж

10:44

На Запоріжжі "самоліквідувався" окупант: на трасі вибухнула ворожа автівкаВідео

10:19

"Пішла воювати, щоб чоловіка не забрали": ЗСУ взяли в полон першу жінку-військовослужбовця з РФВідео

10:03

Ні їжі, ні води, злива, здалися ЗСУ: свіжі "мобіки" розповіли, як потрапили в полонВідео

09:54

До ударів по Україні причетні іранські інструктори, вони керують запуском "мопедів" - ISWВідео

Реклама
09:17

На Херсонщині ЗСУ влучили по позиціях ворогів: знищено понад 100 окупантів

09:08

Британія передасть Україні ракети для американських систем ППО NASAMS – The Times

08:54

Уже три країни воюють проти УкраїниПогляд

08:36

Сучасну терористичну Росію створили самі росіяни і німціПогляд

08:17

Макрон заявив, що готовий говорити з Путіним "кожен раз, коли це буде потрібно"

07:58

Гороскоп на сьогодні 13 жовтня 2022: Тельцям - успіх, Стрільцям - знайомство, Рибам - зміна планівВідео

07:42

Під Вінницею пілот збив 5 дронів, 2 ракети та встиг відвести літак, який почав падати, від міста

07:07

Окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у Миколаєві: 11-річний хлопчик провів під завалами 6 годинФото

06:40

Росія атакувала Київську область дронами-камікадзе, є "прильоти"Відео

06:36

До Різдва: підрив Кримського мосту може пришвидшити темпи деокупації ХерсонщиниПогляд

06:00

Лукашенко боїться реальної війни з Україною, він вже зрозумів, що Росія програє – Тишкевич

05:40

Путін вже втратив владу, за Кремль б'ються групи Патрушева і Пригожина-Кадирова - експертВідео

05:10

Які зачіски старять жінку після 40 років: 7 популярних стрижок, які точно додають вік

04:30

Чи буде революція в РФ: дипломат пояснив, чи повстануть росіяни після загибелі "чмобіків"Відео

04:02

"Так виглядають тільки повії": 46-річна Волочкова вивалила груди посеред ресторану

Реклама
03:40

Завалить снігом: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні до кінця жовтняВідео

03:20

Смачні млинці на Покрову Пресвятої Богородиці, які приносять багатство в будинок: швидкий рецептВідео

03:07

Демі Роуз в прозорій сукні зобразила розпусну русалку на носі човна

02:45

"Засовували в нас пальці": відома голлівудська діва поскаржилася на домагання в школі

02:15

Був пік їхньої можливостей: експерт оцінив шанси на повторення ворогами ракетного удару по УкраїніВідео

01:43

Путін кидає в топку війни все, але його режим вже тріщить по швах - ОгризкоВідео

00:51

Пані, стережіться: українські військові знялися топлес, щоб допомогти ЗСУ

00:51

Прикмети на 13 жовтня: які 2 речі не можна робити в найнебезпечніший день жовтняВідео

00:26

"Ти що, не бачиш, що відбувається": російський продюсер розповів, чому не виступає Ротару

00:19

Армія України звільняє Херсонщину: під контроль Києва повернули вже 75 населених пунктівВідео

12 жовтня, середа
23:22

Союзники України дадуть відповідь: ЗМІ дізналися, як відреагує НАТО, якщо РФ застосує ядерну зброюВідео

23:12

Віталій Портников. Байден радить Путіну закрити пелькуВідеоблоги

23:03

Олег Скрипка показав дівчину-скрипальку, яку вбили росіяниВідео

22:10

Зустріч Рамштайн-6 увійде в історію: Україні допоможуть закрити небо від агресії РФВідео

21:57

Як позбутися від лупи вдома і без дорогих засобів

20:50

Воїн ЗСУ втратив руку та покинув наречену: дівчина його розшукала та запропонувала одружитися

20:45

Якщо додали забагато порошку у пральну машину: що робити і які можуть бути наслідки

20:40

Франція обіцяє передати Україні три оновлені аналоги HIMARS – BBCВідео

20:29

Зеленський покарав Януковича жорсткими санкціями: всі подробиціВідео

20:19

Прикмети на 14 жовтня: які 5 речей не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці, щоб біду не залучитиВідео

Реклама
20:09

Які 5 імен приносять бідність і проблеми з грошимаВідео

20:02

Під Херсоном загинув чемпіон Європи і батько трьох дітей: на фронт він пішов добровольцем

19:45

Михайлов висловився про Пугачову і "благословив" росіян на смерть в Україні

19:37

Аня, що з обличчям: зрадниця Сєдокова поскаржилася, що не може отримати лікування в РФ

19:26

Україна вдарить по військах РФ прямо на кордоні в разі нової агресії Москви з БілорусіВідео

19:22

У Путіна немає зброї, щоб переломити хід війниПогляд

19:00

ЗСУ "відкобзонять" ще більше росіян: Україна отримає від Німеччини додаткові РСЗВ та САУ

18:50

Високі стосунки: Дмитро Монатік розповів, як дружина вибирала подарунки для його подружок

18:42

Коштує копійки, а користі на мільйон: як використовують господарське мило

18:35

Канада виділяє Україні 47 млн доларів: на що витратять грошіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти