Був пік їхньої можливостей: експерт оцінив шанси на повторення ворогами ракетного удару по Україні

Експерт оцінив шанси на повторення ворогами ракетного удару по Україні / Reuters , pixabay.com

Російські окупанти зможуть влаштувати нову масштабну ракетну атаку по об'єктах в Україні, однак не раніше, ніж через тиждень. Про це в ефірі проекту Freeдом заявив відомий військовий експерт Роман Світан.

"Я думаю, що вчора (10 жовтня ‒ Главред) був пік того, що змогли зробити росіяни. Була багатоешелонована атака різношвидкісними і різновисотними ракетами, включаючи і дрони-камікадзе. Швидше за все, ця атака готувалася тиждень, може, днів 10", ‒ вважає він.

Світан зазначив, що під час масштабної атаки на Україну окупантами були використані різні ракетоносії і системи управління.

"Такі атаки готуються досить довго. Ще раз повторюся: такого рівня атаку, я думаю, вони зможуть повторити через тиждень, не раніше. Тому що є цикл підготовки. Якщо вони б готувалися до кількох хвиль такого рівня, як вчора було, то вона була б вчора ввечері", ‒ говорить він.

Світан зазначив, що зараз ймовірність повторення такої атаки окупантів набагато і набагато нижче.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в мережі спливло відео того, як передбачуваний Керівник ПВК "Вагнер" бізнесмен Євген Пригожин (більш відомий як "кухар Путіна") відвідав в'язницю в Республіці Мордовія (російській глибинці), де займався вербуванням ув'язнених - для участі у війні проти України.

До того раніше російський оппозіонер-політолог Андрій Піонтковський говорив про те, що у разі подальших успіхів ЗСУ на фронті Росію чекає переворот, який закінчиться поваленням Володимира Путіна.

Піонтковський вважає, що недавні вибухи в Новофедорівці в Криму – не тільки відмінний військовий експеримент, але і має психологічний ефект. А систему кремлівської брехні і пропаганди може зламати звільнення Херсона

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