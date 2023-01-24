"Крали по-крупному": звільнені чиновники замішані у корупційних схемах – Загородній

Політолог запевняє, що деякі українські чиновники під час війни нібито почали "красти гроші у величезних масштабах".

Тарас Загородній назвав причину відставок чиновників / Колаж фото УНІАН

В Україні відбулися кадрові чистки. Більшість з них пов’язані зі свіжими корупційними махінаціями. Про це заявив політолог Тарас Загородній, повідомляє 24 канал.

"Сподіваюся, що влада нарешті починає дивитися, що дійсно відбувається на внутрішньому фронті. Якщо армія наша працює вже за заданими стандартами, то інші структури теж мають це робити", - сказав Загородній.

Він переконаний, що у перші місяці війни чиновники "перелякалися", а тепер заспокоїлись "і збираються красти вже під час війни".

"Крадуть в таких масштабах, наче в країні нічого не відбувається", - додав політолог.

Загородній вважає, що західні партнери почали ставити питання уряду про те, чи дійсно передані Україні гроші не розкрадають. Тепер СБУ активно шукає ворогів всередині країни.

Відставки у вищих ешелонах української влади

У мережі напередодні з'явилася інформація про те, що заява про звільнення з посади написав заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. На його посаду нібито планують призначити голову Київської ОВА Олексія Кулебу. Також стверджувалося, що у відставку подадуть і голови ОВА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей України.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні підтвердив інформацію про кадрові зміни. І також анонсував нові відставки.

Вранці 24 січня указ про відставку Кирила Тимошенко був опублікований на сайті президента.

Того ж дня Кабмін ухвалив рішення про звільнення 5 глав ОВА (Сумської, Київської, Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей), а також 4 заступників міністрів.

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