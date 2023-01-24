Після рішення про танки Leopard: в Пентагоні зробили заяву про передачу Abrams Україні

Переговори з Україною тривають і обговорюються питання, що потрібно країні в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Танк / УНІАН, Вікіпедія

У Пентагоні поки не анонсують передачу танків Abrams Україна. Як заявив бригадний генерал США Патрік Райдер, тривають дискусії про потреби України в середньо і довгостроковій перспективі, передає Sky News.

За його словами, переговори з Україною тривають і обговорюються питання, що потрібно країні в середньостроковій і довгостроковій перспективі. При цьому спікер Міноборони США не підтвердив, чи надішлють США танки M1 Abrams.

"Я не хочу спекулювати або говорити гіпотетично, якщо у нас буде більше інформації, ми обов'язково це зробимо. Ми зосередилися на тому, що саме зараз потрібно Україні, щоб негайно вплинути на поле бою, враховуючи ситуацію там", - підкреслює Райдер.

Відповідаючи на питання, де будуть проходити навчання, якщо танки все ж будуть схвалені, він зазначив, що М1 - це досить складна система, яку непросто обслуговувати.

"Кожного разу, коли ми надавали Україні якусь систему, ми забезпечували всі можливості для підтримки навчання. Це було правдою вчора, це є правдою сьогодні, і це буде правдою в майбутньому", - констатував спікер Пентагону.

Танки Leopard 2 для України

Німецьке видання Spiegel 24 січня повідомило, що Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц через місяці коливань прийняв рішення про передачу Україні танків Leopard 2.

Києву відправлять як мінімум роту таких танків. Крім того, Берлін дозволить іншим країнам постачати Україні Leopard 2.

Журналісти ABC News раніше розповіли, що країни Заходу готові відправити Україні близько 100 танків Leopard 2.

Вони домовилися про такі поставки ще на засіданні Рамштайн-8. Танки можуть передати Польща, Фінляндія, Іспанія, Нідерланди та Данія.

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