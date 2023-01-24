glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Після рішення про танки Leopard: в Пентагоні зробили заяву про передачу Abrams Україні

24 січня 2023, 22:44
Переговори з Україною тривають і обговорюються питання, що потрібно країні в середньостроковій і довгостроковій перспективі.
Танк Т-72
Танк / УНІАН, Вікіпедія

У Пентагоні поки не анонсують передачу танків Abrams Україна. Як заявив бригадний генерал США Патрік Райдер, тривають дискусії про потреби України в середньо і довгостроковій перспективі, передає Sky News.

За його словами, переговори з Україною тривають і обговорюються питання, що потрібно країні в середньостроковій і довгостроковій перспективі. При цьому спікер Міноборони США не підтвердив, чи надішлють США танки M1 Abrams.

"Я не хочу спекулювати або говорити гіпотетично, якщо у нас буде більше інформації, ми обов'язково це зробимо. Ми зосередилися на тому, що саме зараз потрібно Україні, щоб негайно вплинути на поле бою, враховуючи ситуацію там", - підкреслює Райдер.

Відповідаючи на питання, де будуть проходити навчання, якщо танки все ж будуть схвалені, він зазначив, що М1 - це досить складна система, яку непросто обслуговувати.

"Кожного разу, коли ми надавали Україні якусь систему, ми забезпечували всі можливості для підтримки навчання. Це було правдою вчора, це є правдою сьогодні, і це буде правдою в майбутньому", - констатував спікер Пентагону.

Танки Leopard 2 для України

Німецьке видання Spiegel 24 січня повідомило, що Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц через місяці коливань прийняв рішення про передачу Україні танків Leopard 2.

Києву відправлять як мінімум роту таких танків. Крім того, Берлін дозволить іншим країнам постачати Україні Leopard 2.

Журналісти ABC News раніше розповіли, що країни Заходу готові відправити Україні близько 100 танків Leopard 2.

Вони домовилися про такі поставки ще на засіданні Рамштайн-8. Танки можуть передати Польща, Фінляндія, Іспанія, Нідерланди та Данія.

Читайте також:

війна в Україні танки Пентагон війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:30

"Це буде сильний удар": РФ може затягнути українських військових у пастку-польський генерал

22:44

Після рішення про танки Leopard: в Пентагоні зробили заяву про передачу Abrams УкраїніВідео

22:35

Наймодніші джинси 2023: 4 моделі приголомшливої краси, без яких весну буде важко уявити

21:40

Все охоплено димом: у Маріуполі казарму з 200 окупантами відвідала потужна "бавовна"Відео

21:35

Потужна танкова допомога Заходу: США і Нідерланди можуть дати Києву до 48 Leopard 2 і AbramsВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:03

Кремінна відкриє шлях до Луганська: ЗСУ готуються до потужного весняного контрнаступу – PoliticoВідео

20:52

"Підуть на Київ з Білорусі": британський віцемаршал повідомив, коли РФ почне наступВідео

20:48

Навіщо 26 січня кожному потрібно погладити кішку: прикмети і що не можна робитиВідео

20:45

Декілька сотень танків для України: у Зеленського відреагували на рішення ФРН щодо Leopard 2Відео

Реклама
20:33

"Крали по-крупному": звільнені чиновники замішані у корупційних схемах – ЗагороднійВідео

20:16

Шольц наважився: Німеччина відправляє Україні роту танків Leopard 2 - SpiegelВідео

20:00

Гороскоп на завтра 25 січня 2023: Овнам - важливі рішення, а Скорпіонам - нові знайомства

19:57

Віталій Портников. Путін награвся з ПригожинимВідеоблоги

19:22

"А хто піде за твоєю труною": російського пропагандиста зацькували за скандальні слова про КікабідзеВідео

19:20

Тупа злоба, з якою путінська Росія третирує УкраїнуПогляд

19:16

Як в 50 виглядати молодшою за свої роки: 10 секретів, що здатні "освіжити" жінку

19:09

Країни Заходу на Рамштайн-8 домовилися передати Україні до 100 танків Leopard 2 - ЗМІВідео

18:45

Рішення вже є: Україна отримає танки Abrams і Leopard - ЗМІВідео

18:33

Всім приготуватися: ціни на бензин в Україні різко поповзуть вгоруВідео

18:25

Кидок Путіним 200 тисяч військ в Україну і плани щодо Донбасу: Жданов назвав два сценарії для КиєваВідео

Реклама
17:52

Три ключових напрямки роботи Favbet Foundation попали в рейтинг "Відповідальна країна" реклама

17:43

Байден готує передачу Україні танків Abrams: розкрито несподівані деталі угодиВідео

17:33

"Шибки тремтять": у Сімферополі паніка через потужні вибухиВідео

17:28

"Ганебна війна": Зеленський вперше висловився про повторну спробу наступу з БілорусіВідео

17:18

Які фрукти не можна класти поруч: доведеться викинути усе в смітник

17:10

На Україну очікують вирішальні тижні і місяці, особливо на Донбасі - Білий дімВідео

16:49

Вдома буде ідеальна чистота: 10 порад, як позбутися пилу в квартирі назавжди

16:33

Окупанти накопичують сили: Зеленський попередив про підготовку РФ до реваншуВідео

16:09

Дістала карма за "здачу" бійців АТО: у Бердянську підірвали авто зі зрадницею з ОПЗЖВідео

16:03

Путін все ще роздумує над запуском в РФ другої хвилі мобілізації - СNNВідео

16:01

Підняти пенсію: експерт пояснив, як потрібно правильно підрахувати майбутні пенсійні виплатиВідео

15:56

Україні передадуть бойові літаки, вже визначений їхній тип - ІгнатВідео

15:43

5 причин, чому потрібно палити лавровий лист вдома: ви будете здивовані

15:35

Зірка "Сватів" розповіла, як бореться з хейтом: п'ять лайфхаківВідео

15:26

Путіну вистачить валютних резервів ще на три роки війни — BloombergВідео

15:25

Україна може випередити Росію і розпочати свій наступ у березні - ЖдановВідео

15:20

Військовий облік для жінок: кого не братимуть на роботу без військового квитка

15:13

"Війна все перекроїла": Єфросиніна поскаржилася на проблеми у відносинах з чоловікомВідео

15:12

Дикий мороз і снігопади: синоптики розповіли, коли Україну заметеВідео

15:02

"Пакт про ненапад": у МЗС відповіли на дивну заяву ЛукашенкаВідео

Реклама
14:46

У Путіна вибухнули істерикою через Leopard 2 для України і пригрозили Німеччині "наслідками"Відео

14:40

"Підтримую "вагнерівців": переможець олімпіади від України не проти вбивати земляківВідео

14:28

Так ще не готували: неможливо смачні і хрусткі деруни з 2 інгредієнтів в духовці - рецептВідео

13:58

Скандал Dior: популярний бренд запросив "путіністку" на презентаціюВідео

13:56

Україні дають німецькі танки: названо переваги Leopard над AbramsВідео

13:44

Смерть Монастирського і Єніна: у коридорі української політики знову стало темноПогляд

13:31

Чому 25 січня не можна плакати і як в день Тетяни залучити удачу: прикмети і заборониВідео

13:22

Вирішила підзаробити: Лорак анонсувала благодійний концерт на допомогу "нужденним" онлайнВідео

13:21

"Наш товариш повісився після зґвалтування": бойовики "ЛНР" скаржаться на свавілля кадировцівВідео

13:17

Уряд погодив відставки п'яти губернаторів і чотирьох заступників міністрів - міністр Кабміну

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти