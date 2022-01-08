"Воістину воскрес": Кива потролив різдвяний зашквар Тищенка

Ілля Кива / УНІАН

Народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Ілля Кива відреагував на привітання з Великоднем, яке напередодні Різдва в соцмережах розмістив нардеп від Слуги народу Микола Тищенко.

Соратник кума Володимира Путіна в Telegram відповів нардепу з президентської фракції великоднім привітанням.

"Воістину Воскрес", - написав Кива у відповідь на привітання Тищенко.

"У керівництва партії Зеленського Слуга народу своя обстановка, але теж святкова. )))) Країна в надійних руках", - пише нардеп з ОПЗЖ.

Відзначимо, що раніше був розміщений пост Тищенка в Facebook, який в Різдво опублікував святковий вірш, який закінчив словами Христос Воскрес.

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Раніше українці назвали двох нардепів - Миколу Тищенка ("Слуга народу") та Іллю Киву ‒ ОПЗЖ) - найбільшим "розчаруванням року". Про це говорять результати загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

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